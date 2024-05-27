فحص وظائف الكلى- متى يجب الخضوع له؟

الوكيل الإخباري - لا تظهر أعراض أمراض الكلى في المراحل المبكرة، لذا يمكن أن يساعد فحص وظائف الكلى في الكشف عن أي مشاكل بالكلى بوقت مبكر والحصول على العلاج اللازم للمشكلة. وهناك بعض الحالات يجب فيها الخضوع للفحص، حتى مع عدم وجود أي علامات تشير لمشكلة صحية بالكلى.

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متى يتم إجراء تحليل وظائف الكلى؟

عادة ما يتم إجراء تحليل وظائف الكلى في العديد من الحالات، من بينها:

1- الفحص الدوري

يمكن أن يطلب الطبيب إجراء تحليل وظائف الكلى كجزء من الفحص الروتيني، خاصة في حالة الإصابة بأي مرض أخر مثل مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، السمنة، أو وجود تاريخ عائلي، حيث يساعد إجراء التحليل في الكشف المبكر عن أي مشاكل في الكلى وعلاجها بوقت أسرع.



2- وجود أعراض تدل على مشاكل بالكلى

عادة لا تسبب مشاكل الكلى في ظهور أعراض واضحة، ولكن قد يختبر بعض المرضى عدد من الأعراض التي قد تشير لوجود مشكلة محتملة بالكلى، ومن أبرز تلك الأعراض، ما يلي:

- الشعور بالتعب لفترات طويلة.

- فقدان الشهية.

- الغثيان.

- القيء.

- تورم الساقين والكاحلين والقدمين.

- ضيق التنفس.

- الطفح الجلدي.

- ألم الظهر.



3- قبل بعض الإجراءات الطبية

عادة ما يلجأ الأطباء إلى إجراء تحليل وظائف الكلى قبل بعض الإجراءات الطبية، مثل الجراحة، العلاج الكيميائي، بعض الأدوية التي يمكن تؤثر على الكلى، وذلك لتقييم صحة الكلى والتأكد من أنها تتحمل الإجراء الطبي.



4- مراقبة صحة الكلى

إذا كان الشخص يعاني من مرض بالكلى، أو خضع لعملية نقل أو زراعة، يجب عليه الحصول لاختبار وظائف الكلى بشكل دوري، لمراقبة صحة الكلى وتجنب التعرض لأي انتكاسة.



أنواع اختبارات وظائف الكلى

هناك العديد من اختبارات وظائف الكلى التي يحددها الطبيب حسب كل حالة من بينها:

- الكرياتينين في الدم، حيث يقيس كمية الكرياتينين في الدم.

- الكرياتينين في البول، وذلك لقياس كمية الكرياتينين في البول.

- نيتروجين اليوريا في الدم، وذلك لقياس كمية نيتروجين اليوريا في الدم.

- معدل الترشيح الكبيبي، للتعرف على كمية الدم التي تصفيها الكليتان كل دقيقة.

- تحليل البول، للتعرف على كمية البروتين والدم والسكر في البول.

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