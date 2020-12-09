فرقعة الأصابع مؤشر لإصابتك بعدة أمراض

الوكيل الإخباري _ تعد فرقعة الأصابع من العادات الشائعة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، نتيجة عوامل نفسية مثل الشعور بالقلق والتوتر ، أو بسبب الإرهاق، و قد تكون في بعض الاحيان مؤشراً خطيراً لإصابتك ببعض الأمراض الخطيرة، وابرزها :

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1.قد تكون فرقعة الأصابع المتكرر مؤشر لإصابتك بسرطان الرئة.



2. التهاب المفاصل تتسبب تلك العادة في اصابتك بألم المفاصل خاصة باليد والتي قد تتطور لتصيبك بأمراض مزمنة بالمفاصل.



3. الشيخوخة نظراً لأن تلك العادة قد تصيب أصابع اليد بالشيخوخة والعجز في أوقات مبكرة من العمر.



4.قد تتسبب تلك العادة في حدوث تشوهات باليدين وخاصة بالأصابع.



5. هبوط في الضغط نتيجة لوجود فقاعات من السائل بتلك المنطقة التي تحيط بالمفصل المتضرر.



المصدر : الامارات نيوز







