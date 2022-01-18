فطور شائع قد يشكل خطورة على القلب

الوكيل الإخباري - أعلن الطبيب الروسي سيرغي فيالوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن شطائر الزبدة والجبن التي اعتاد الكثيرون على تناولها في وجبة الإفطار تشكل خطورة على الصحة.

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ويشير الطبيب في صفحته بشبكة Instagram، إلى أن الإفراط بتناول هذه الشطائر يوميا يزيد العبء على البنكرياس، ما يؤدي بالنتيجة إلى الإصابة بالتهاب البنكرياس. لأنه عند زيادة الأطعمة الدهنية يمكن أن يؤدي إلى وصول الصفراء إلى قنوات البنكرياس.



وبالإضافة إلى هذا، يمكن أن تضر هذه الشطائر بالقلب والأوعية الدموية.

ويقول، "كلما زادت كمية الدهون الحيوانية التي نتناولها، يزداد ارتفاع مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، وبالتالي يزداد ويتسارع خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وتمنع لويحات تصلب الشرايين تدفق الدم بصورة طبيعية إلى القلب، ما يؤدي إلى الإصابة بالذبحة الصدرية واحتشاء عضلة القلب".



ويضيف، ولكن هذا لا يعني أبدا التخلي نهائيا عن تناول شطائر الزبدة والجبن. لأن الشيء المهم في النظام الغذائي هوالجمع بين أطعمة ذات مصدر حيواني وأطعمة ذات مصدر نباتي.

روسيا اليوم