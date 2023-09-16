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السبت، 16-09-2023 09:22 م

فوائد الخس لمرضى السكري.. يحقق نتائج جيدة

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الوكيل الاخباري- عادًة ما يحتاج مرضى السكري اتباع نظام غذائي محدد لتجنب ارتفاع مستويات السكر بالدم أو التعرض لأي مضاعفات صحية ويفضل أن يتم ذلك تحت إشراف الطبيب المختص.

يعتبر الخس من الخضروات الورقية الخضراء التي تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم خاصًة مرضى السكر، كما يتميز الخس باحتوائه على سعرات حرارية منخفضة تجعله رائع في الحفاظ على صحة الجسم وتقليل فرص الإصابة بالسمنة.

فوائد الخس لمرضى السكر

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هناك العديد من الفوائد التي يقدمها الخس لمرضى السكري من بينها:

1-تحسين حساسية الأنسولين


أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن الخس يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية والمواد المغذية الأخرى التي تساعد في إبطاء هضم الكربوهيدرات في مجرى الدم ومن ثم تحسين نسبة الأنسولين بالجسم وتقليل فرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

2-تعزيز صحة الجهاز الهضمي


من الطبيعي أن يعاني البعض من مرضى السكري من الإصابة بالاضطرابات الهضمية، لذلك فإن تناول الخس بشكل منتظم يساعد في تقليل أعراض الجهاز الهضمي المزعجة نظرًا لاحتوائه على كمية جيدة من الألياف والبروتين، مما يجعله رائع في تحسين امتصاص العناصر الغذائية.

3-ضبط مستويات السكر
أكدت نتائج بعض الدراسات، أن الخس يساعد بشكل مباشر في خفض مستويات السكر بالدم، وذلك عن طريق إبطاء امتصاص الجلوكوز وهضم الكربوهيدرات بالجسم، وبالتالي تقليل مستويات السكر المرتفعة بالدم.


4-الحد من أمراض القلب
مرضى السكري هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بأمراض القلب، وبالتالي يساعد تناول الخس بشكل منتظم على تقليل مستويات السكر في الدم وخفض نسبة الدهون والكوليسترول بالدم مما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض بما في ذلك أمراض القلب والسكتات الدماغية.

 

الكونسلتو

 




 

 


 

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