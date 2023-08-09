فوائد الخضروات المُرة لصحة جسمك ومناعته

الوكيل الإخباري - قال مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية إن المواد المُرة تتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث إنها تمتاز بتأثير مثبط للالتهابات ومضاد للميكروبات.



وأضاف المركز أن المواد المُرة تعمل أيضاً على تحفيز نشاط الأمعاء وتحفيز تكوين العصارة الصفراوية لهضم الدهون وتعزيز إفراز اللعاب وتخفيف الشعور بالامتلاء بعد الأكل.

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وتتمثل المصادر الغذائية للمواد المُرة في الهندباء والجرجير والخضروات الورقية الخضراء كالسبانخ والكرنب، إلى جانب البروكلي والفجل والكرفس والهليون والباذنجان والليمون والجريب فروت.



وتوجد المواد المُرة أيضاً في التوابل مثل الزعتر والمريمية واليانسون والكراوية والخردل والكركم والزنجبيل، إضافة إلى الزيتون والشاي الأخضر والقهوة.

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