الوكيل الإخباري- يعتبر الزنك من المعادن الضرورية لصحة العين، حيث يقدم لها مجموعة مذهلة من الفوائد، وفي حالة نقصه في الجسم، تظهر عليها بعض الأعراض المزعجة.



نستعرض في التقرير التالي، فوائد الزنك للعين وتأثير نقصه في الجسم على صحتها، وفقًا لموقع "WebMD" ومجلة "ScienceDirect".





فوائد الزنك للعين

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- يساعد الزنك فيتامين أ على تكوين صبغة الميلانين في القزحية، التي تساهم بدورها في حماية العين من أضرار الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس.



- هناك أدلة بحثية تؤكد أن مكملات الزنك تلعب دورًا كبيرًا في إبطاء تطور الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، خاصةً عند تناولها مع الفيتامينات المضادة للأكسدة.



أعراض نقص الزنك في العين

عادةً ما يواجه الأشخاص الذين يعانون من نقص الزنك صعوبة كبيرة في الرؤية بشكل جيدة عند حلول المساء، ويرجع السبب إلى العمى الليلي الناتج عنه.





تأثير نقص الزنك على العين

العمى الليلي ليس الضرر الوحيد الذي يسببه نقص الزنك للعين، بل يصيبها أيضًا بالأمراض التالية:



- التهاب الملتحمة.



- تلين القرنية.



- التهاب الجفون.



- وذمة القرنية.



- عتامة القرنية.



- قرحة القرنية.



الجرعة الموصى بها من الزنك يوميًا :



- الرجال: 11 ملليجرامًا من الزنك يوميًا.



- النساء: 11 ملليجرامًا من الزنك يوميًا.



- الحوامل: 11 ملليجرامًا من الزنك يوميًا.



- المرضعات: 12 ملليجرامًا من الزنك يوميًا.



أين يوجد الزنك في الطعام؟

يتواجد الزنك بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، أبرزها:



- المحار: 74 ملليجرامًا لكل 6 حبات.



- اللحم البقري: 7 ملليجرامًا لكل 3 أونصة.



- الزبادي: 1.7 ملليجرام لكل كوب.



- حبوب الإفطار المدعمة بالزنك: 3.8 ملليجرامًا لكل 3/4 كوب.



- الفاصولياء: 2.9 ملليجرام لكل نصف كوب.



- الكاجو: 1.6 ملليجرام.





مخاطر الإفراط في الزنك



يجب الالتزام بالجرعة اليومية الموصى بها من الزنك، لأن للإفراط فيه أضرارًا على الجسم، وتشمل:



- منع الجسم من امتصاص النحاس، مما يؤدي إلى نقصه.



- اضطرابات في المعدة.



- إيقاف عمل المضادات الحيوية.

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