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الإثنين، 18-07-2022 01:05 م

فوائد السباحة للحامل في الشهر التاسع

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الوكيل الإخباري - الحامل في الشهر التاسع تكون قد اقتربت من موعد الولادة، وتعد ممارسة الرياضة، وخصوصاً رياضة المشي من أهم الرياضات المرشحة للحامل بقوة لتسهيل الولادة، وذلك إذا كانت الحالة الصحية للحامل جيدة ولا يوجد ما يمنعها من ممارستها، فماذا عن السباحة.

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وتتعدد فوائد السباحة للحامل في الشهر التاسع، وهي:

- تخفيف حدة الآلام والأوجاع التي تعاني منها الحامل، وخصوصاً مع مرور الحمل والدخول في الشهر التاسع، وشعور الحامل بثقل الجنين.
- تخفيف الضغط الناتج عن الوزن الزائد الذي ينتج عنه تعب المفاصل.
- ومن فوائد السباحة للحامل في الشهر التاسع، تقوية عضلات البطن.
- تحقيق استرخاء الحامل.
- تخفيف التورم الذي يصيب أطراف الحامل ( اليدين والقدمين)
- تحسن وتنشيط الدورة الدموية.
- تخفيف آلام الظهر.
- تزيل الضغط عن أسفل الظهر وبطن الطفل.
- تلطف من حرارة الحامل.
- تساعد على تسهيل الولادة.
- تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

 

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