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الأحد، 17-07-2022 04:47 م

فوائد الشمندر للأمعاء والقولون

عصير الشمندر يحسن صحة الجهاز الهضمي


الوكيل الإخباري - الشمندر واحد من أهم أنواع الأغذية التي ينصح الأطباء والمختصون بتناولها بشكل مستمر، وإدخالها ضمن النظام الغذائي المعتمد، وذلك كونه من أنواع الخضروات الغنية بكثير من العناصر الغذائية الرئيسية والمهمة للصحة.

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ورد في موقع "ويب طب" أن الشمندر له مجموعة من الفوائد المهمة لصحة الأمعاء والقولون، وهي:


1- الشمندر يساهم في تحسن صحة القولون من خلال المساعدة في دعم وظائفه، والعمل على تنظيفه من السموم.
2- الشمندر يحوي مضادات أكسدة عدة مهمتها الوقاية من الأمراض السرطانية مثل سرطان القولون والأمعاء.
3- الشمندر مفيد لصحة الجهاز الهضمي ككل بفضل محتواه العالي من الألياف، الأمر الذي يعود بالفائدة على الأمعاء والقولون.
4- الشمندر يعمل على تعزيز البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، وبالتالي يقي من أي اضطرابات تصيب كافة أعضائه.
5- الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة في الشمندر تقي من الأمراض الالتهابية التي تصيب الأمعاء والقولون.

 

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