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الإثنين، 01-11-2021 03:38 م

فوائد الصيام العكسي

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الوكيل الإخباري - الصيام العكسي هو أحد الأنظمة الغذائية التي تساعد الملايين في العالم على خسارة الوزن الزائد، والتمتع بقوام ممشوق وجسم خالٍ من الأمراض. 

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مدربة نمط الحياة الصحي وسفيرة التثقيف الصحي، سراء أحمد، تقول ان ريجيم الصيام العكسي أو نمط الصيام العكسي هو نمط للأكل وليس نظاماً غذائياً بالمعنى التقليدي؛ إذ يرتكز على التوقّف عن تناول أيّ طعام، بخلاف الماء والسوائل (بدون إضافة السكر إليها) خلال فترة الصيام لمدة ساعات محددة، وبعد إكمال تلك الساعات من الصيام، يتم الإفطار لساعات محدودة أيضاً".

 

فوائد الصيام العكسي :


- تنظيم التمثيل الغذائي للساعة البيولوجية.
- تنظيم ميكروبيوم الأمعاء.
- ارتفاع معدل الحرق في الجسم.

 

- الاعتماد على الدهون كمصدر للطاقة؛ مما يساهم في نزول الوزن.

 

- المساعدة على تطهير الجسم من أية خلايا سرطانية قابلة للتحول.
- تعزيز الطاقة في الجسم.
- المساعدة على الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي.
- تحسين جودة النوم.
- التحكم في الجوع والشبع.
- مكافحة الشيخوخة.
- تحسن واضح في اللياقة البدنية.
- تحسن حساسية الأنسولين.
- التخلص من الوزن الزائد.
- التقليل من الالتهابات وضغط الدم.

 

المصدر - سيدتي 

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