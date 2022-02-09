فوائد زيت الفلفل الأسود العطري

الوكيل الإخباري - بجانب استخداماتها المتعددة في المطبخ، وما تضفيه من نكهات مميزة، يحتوي الكثير من التوابل على مزايا صحية وجمالية عديدة، خاصة عند استخدامها على هيئة زيوت عطرية، مثل الفلفل الأسود.

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في السطور التالية، نستعرض مزايا زيت الفلفل الأسود العطري:





غني بالمغذيات

يتميز زيت الفلفل الأسود العطري بثرائه بالمغذيات، فهو يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، مثل: المغنيسيوم، والفوسفور، والسيلينيوم، وفيتامين (K)، والكاروتين.



يخفف التشنجات

يساعد هذا الزيت في التخفيف من التشنجات والشد العضلي، بفضل ثرائه بخصائص مضادة للالتهاب ومدفئة، كما أنه يساعد في تخفيف التهاب الأوتار، وأعراض التهاب المفاصل والروماتيزم.



يقلل القلق والتوتر

يدخل زيت الفلفل الأسود في العلاج العطري، إذ يساعد بفاعلية في تخفيف القلق والتوتر، وتهدئة الأعصاب.



يعزز الهضم

تتضمن مزاياه، أيضاً، تعزيز الهضم، وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي، مثل: الغثيان، والإمساك، والإسهال، وعسر الهضم، وغيرها، من خلال استنشاقه.



يخفف احتقان الأنف

يعد زيت الفلفل الأسود فعالاً جداً في تخفيف احتقان الأنف، وعلاج التهاب الجيوب الأنفية، فمجرد استنشاقه يحل هذه المشكلة، وغيرها مما يرتبط بمشاكل الحلق والجهاز التنفسي.



مدر طبيعي للبول

يحتوي هذا الزيت على خصائص طبيعية مدرة للبول والعرق، ما يساعد في طرد السموم من الجسم، وتطهيره، بجانب التخلص من نسبة الماء الزائد والدهون في الجسم.



يقلل الرغبة في التدخين

من مزايا زيت الفلفل الأسود احتواؤه على خصائص مضادة لما يُعرف بالفوعة، أو حدة الجراثيم، ويخفف الرغبة في التدخين.

إضافة إلى ذلك، يتميز زيت الفلفل الأسود العطري بثرائه بمضادات الأكسدة، وتعزيز صحة النظام العصبي، كما يساعد على خفض فرص ضعف الذاكرة، والخلل الإدراكي.

زهرة الخليج

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