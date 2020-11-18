فوائد صحية بالجملة لمشروب الكرفس

الوكيل الإخباري _ يعد مشروب الكرفس أحد العصائر الحيوية الغير شائعة لدى الكثير من الاشخاص الا انها تحتوي على فوائد عديدة للجسم ، فهيلغنية بالعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات، التي تساعد على استرخاء الأعصاب وإنقاص الوزن وتعزيز الصحة العامة للجسم ، تعرف على ابرز فوائد عصير الكرفس :

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- ترطيب البشرة

وذلك لانه يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، لذا هو مساعد طبيعي للكلى ووظائف المخ وإدارة ضغط الدم ودرجة الحرارة.



- مضاد للالتهابات

يساعد في الحد من خطر الأمراض المزمنة مثل القلب والسكري والسمنة وبعض أنواع السرطان.



- علاج التهاب المفاصل

نظرا لأنه يحتوي على مركبات الفلافونيد.



- علاج الأمراض العصبية

تساعد مادة اللوتولين به على تقليل هذا النوع من الالتهابات والحد من تلف خلايا المخ، وتحسين الذاكرة وعمليات التعلم وتأخير تطور مرض الزهايمر.



- علاج ارتفاع ضغط الدم

أثبتت دراسة أن الاتنظام في تناول 75 مجم من مستخلص بذور الكرفس مرتين يومين لمدة 6 أسابيع يساعد في ذلك.

- علاج ارتداد حمض المعدة.



المصدر : سبوتنيك

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