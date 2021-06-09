فوائد صحية منوّعة لفاكهة الصيف

الوكيل الإخباري - يمتاز فصل الصيف بارتفاع حرارة الطقس وطول النهارات، مما يتيح القيام بعدّة أنشطة؛ الأمر الذي يتطلّب الحفاظ على التوازن الصحي للجسم، وهذا ما تحققه بعض الفواكه التي يجب تناولها خلال هذا الفصل، والتي تزوّد الجسم بالطاقة والمواد الغذائية التي يحتاجها؛ من أجل حفظ برودته وترطيبه، والوقاية من أشعة الشمس، بالإضافة إلى علاج بعض الأمراض أو منع حدوثها .

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فوائد المانجو

- على ما يبدو أن معظم الفاكهة الصيفية تساعد على التقليل من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية، ومن بينها المانجو التي أظهرت فعالية في حماية صحة القلب.

- تمتلك المانجو رائحة ومذاقاً لذيذاً، بالإضافة إلى احتوائها على فيتامين A و CوD، وعلى الحديد، البوتاسيوم، والكالسيوم بكميات وفيرة.

- تقلّل كميات البكتين المرتفعة الموجودة في المانجو من مستويات الكولسترول في الدم، كما أن مكوّناتها الأخرى تنظّم ضغط الدم، ونبضات القلب، بالإضافة إلى أنها تقوّي الجهاز المناعي.



فوائد الجوافة

-لا يُقبل الأشخاص في العادة على الفواكه الاستوائية تبعاً لقساوتها واحتوائها على البذور، ولكن الفوائد التي توفّرها الجوافة تجعلها ضمن أفضل الفواكه التي يجب تناولها في فصل الصيف.

- أثبت العلم قابليتها في تحسين مستويات سكر الدم وتقليل مقاومة الخلايا للإنسولين، كما أنها تحتوي على معدل عالٍ من عنصر البوتاسيوم والألياف الغذائية الذائبة في الماء.



فوائد الأناناس

- يعدُّ الأناناس مخزناً للكثير من المواد الغذائية؛ إذ يتميّز باحتوائه على كميات وفيرة من فيتامين C للحصّة الواحدة تتجاوز ما يحتويه البرتقال، بالإضافة للمغنيسيوم المهم على صعيد الصحة المناعية ومقاومة الأمراض، وفيتامين B المفيد في تزويد الجسم بالطاقة اللازمة للأنشطة.

- يمكن استخدام الأناناس في مختلف الوصفات ضمن فصل الصيف، ويوصى باستهلاك كوب واحد؛ أي بما يقدّر بأقل من 100 سعرة حرارية، وذلك لكي لا يغيّر من مجموع الحصص اليومية للكربوهيدرات التي يحتاجها الجسم.

فوائد البطيخ

- يتصدّر البطيخ القائمة الرئيسية لأنواع الفاكهة الصيفية؛ بفضل احتوائه على كمية كبيرة من المياه التي تنعش الشخص في هذا الطقس الحار، كما يعتبر غنياً بالفيتامين C والمواد المضادّة للأكسدة التي تكافح أمراض القلب والشيخوخة الجلدية.

- يمتاز البطيخ باحتوائه على نسبة 90% من الماء، مما يبقي الجسم رطباً وقادراً على مقاومة حرارة الصيف.

- يحتوي على حمض أميني يدعى سيترولين، الذي يُحسّن تدفّق الدورة الدموية ويقلّل تعب وألم العضلات.

- يعدّ مصدراً غنياً بفيتامين A و C و B6، بالإضافة للألياف الغذائية، الكالسيوم، الحديد، والليكوبين المهم لصحة العظام وجهاز القلب والأوعية الدموية.

فوائد العنب

- تحتوي جميع أنواع العنب على مادة البوليفينول المضادّة للأكسدة.

- يتميّز العنب بدوره في مكافحة أمراض السكري، السرطان، القلب، العظام، والعيون.

- يعتبر العنب غنياً بالفيتامين K، بالإضافة الى احتوائه على الألياف التي تقلّل من معدّل الكولسترول الضارّ في الدم.

فوائد الكرز

- تعتبر فاكهة الكرز مصدراً للمواد المضادّة للأكسدة والمضادّة للالتهابات، وبذلك يشكّل الكرز عاملاً وقائياً من الأمراض المزمنة؛ كمشاكل القلب، السرطان، الزهايمر، السكري، والسمنة.

- يساعد الكرز على التقليل من آلام المفاصل، وفق ما أثبتت الدراسات، بالإضافة إلى دوره في تخفيض معدل الكولسترول الضارّ.

فوائد الشمام

- الشمام غني بالمعادن والفيتامينات التي تعطي الجسم حاجته الغذائية.

- تلعب هذه الفاكهة دوراً في السيطرة على ضغط الدم؛ بفضل احتوائها على البوتاسيوم والكولين، بالإضافة إلى مساهمتها في الحفاظ على صحة القلب والشرايين والوقاية من الجلطات.

- يعتبر مصدراً مهماً للألياف الغذائية، التي تساهم في تسهيل عملية الهضم وتحمي من الإمساك.

فوائد الدراق

- تتميز فاكهة الدراق بفوائدها الصحية ومكوّناتها الغذائية التي تجعلها خياراً ذكياً لحصة مفيدة وصحية، والأهم لمكافحة الأمراض والسرطانات.

- يحتوي الدراق على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الرئيسية، كما يحتوي على مضادات للأكسدة التي تحمي من أمراض القلب وتقلّل من مخاطر الإصابة بالسرطان.

- للدراق فوائد صحية متعددة، أهمها الحفاظ على صحة العيون، تسهيل عملية الهضم، ومحاربة الشيخوخة المبكرة.

فوائد المشمش



- يعدّ المشمش مفيداً جداً لصحة القلب.

- يعتبر المشمش غنياً بمضادات الأكسدة القوية، مثل فيتامين A وC، وهي مهمة لمحاربة الجذور الحرّة، حماية الخلايا من التلف، تعزيز صحة القلب، والحماية من الجلطات والسكتات.

- يحتوي المشمش على الألياف التي تساعد على تقليل نسبة الكولسترول الضارّ، وزيادة الكولسترول الجيد، مما يجعل له دوراً كبيراً في تعزيز صحة الشرايين، وتقليل الإصابة بالجلطات، وارتفاع الكولسترول.

- تعدّ بعض المعادن في المشمش، كالبوتاسيوم، مهمة لتنظيم عمل القلب وانقباض عضلته، والمساعدة على ترخية الشرايين والأوعية، وبالتالي له دور كبير في تنظيم ضغط الدم وإبقائه ضمن المعدل الطبيعي.

فوائد التين

- يحتوي التين على مضادات قوية للأكسدة، مثل مادة الفينول التي يحتويها التين الجاف بكمية كبيرة، والتي تعزّز صحة القلب وتحميه من المشاكل والأمراض، كما يلعب التين دوراً في تحسين مستويات الكولسترول بشكل عام.

- يساعد تناول التين على خفض معدل الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

- أثبتت الأبحاث أن إحدى الفوائد الصحية للتين دوره في السيطرة على ضغط الدم وخفضه، وذلك لاحتوائه على معدن البوتاسيوم الذي يساعد على الحفاظ على توازن سوائل الجسم.

- يعمل على ترخية الأوعية الدموية وعلى خفض الضغط، كما يساعد على زيادة إفراز كلوريد الصوديوم في البول وتخليص الجسم منه.

المصدر - سيدتي



