الأحد 30-05-2021
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الأحد، 30-05-2021 09:48 م

تعرّف على قائمة الأطعمة الصيفية المذهلة

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الوكيل الإخباري- من أجل التمتع في فصل الصيف عليك الحفاظ على رطوبة جسمك وتجنب الإصابة بالجفاف، وبإمكانك تحقيق ذلك من خلال التركيز على تناول الأطعمة الصيفية الخارقة.

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البطيخ

 يعتبر البطيخ من أكثر الأطعمة الصيفية اللذيذة، والذي يحتوي على 92% ماء.
تناول البطيخ في فصل الصيف يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية، أهمها:


1-الحفاظ على رطوبة الجسم بسبب كمية السوائل الموجودة فيه
تعزيز ذاكرتك ومزاجك .

2-توفير العديد من مضادات الأكسدة والفيتامينات والليكوبين.
3-تقليل خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والسرطان وضغط الدم المرتفع.

 

لبن المخيض

لبن المخاض غني بالماء والكهارل (electrolytes)، والتي تنعسك إيجاباً على صحتك من خلال:
1-ترطيب الجسم وإعادة توازن الاملاح فيه
2-يهدئ المعدة بعد تناول طعام حار ولاذع
3-يساعد في عملية الهضم
4-يقلل من التعرق والتعب وتشنج العضلات والغثيان وحتى الصداع
يعزز صحة البشرة لديك.

 

الطماطم

تعتبر الطماطم من أكثر الأطعمة الغنية بالمغذيات إلى جانب طعمها اللذيذ، كما أن 95% من مكوناتها من الماء.


الخيار

يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء، مما يجعله من أكثر الأطعمة الصديقة لك في فصل الصيف.

 

المانجا

المانجا تحتوي على كميات عالية من فيتامين A وC وE الذين يلعبون دوراً كبيراً في الحفاظ على صحتك بشكل عام.

 

 

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند يساعدك في استعادة نشاطك وترطيب جسمك وإعادة توازن المعادن والأملاح، كما أنه يساهم في فقدان الوزن الزائد.

 

 

المصدر-ويب طب 





 

 




 

 


 

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