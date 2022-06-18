فوائد عشبة الشيح للنساء

الوكيل الإخباري - نبات الشيح نوع من أنواع النباتات البرية المعمرة، وهو نبات أخضر قصير الساق يشبه البقدونس في شكل أوراقه، يتميز برائحته الزكية، ويُزرع في أمريكا اللاتينية والمغرب العربي وأستراليا وآسيا.

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- تتعرض النساء أكثر من غيرهن للإصابة باضطرابات الهضم، والشيح يحسن من أداء الجهاز الهضمي، ويمنع الإصابة بعسر الهضم.



- اضطرابات الإخراج تحدث للنساء مرات عدة والشيح يمنع الإصابة بها، ويحسن عملية الإخراج.



- يُستخدم الشيح في علاج الأمراض الجلدية، وتحسين صحة البشرة، خاصة حب الشباب، وهو من الأمراض الجلدية الشائعة لدى النساء في فترة الشباب.



- تفضل النساء استخدام الشيح وإدخاله للنظام الغذائي كونه يساعد في الحفاظ على صحة الشعر والبشرة.



- قد تعاني النساء خلال أوقات معينة من حياتهن من الاضطرابات النفسية وكذلك الأرق واضطرابات النوم، ونبات الشيح يمكن أن يساعدهن في التغلب على ذلك، فهو يحسن النوم، ويعزز الصحة النفسية، ويقي من الاكتئاب.



- الشيح من النباتات التي تقاوم الأمراض الالتهابية ومنها الروماتيزم، وهو شائع لدى النساء.



- النساء المصابات باضطرابات القولون، يساعدهن الشيح في التغلب والتخفيف من أعراضه، ومنها الألم ومشاكل الهضم والإخراج.



- بشكل عام يمنح الشيح الجسم مناعة جيدة بفضل احتوائه على مضادات للفيروسات والبكتيريا.

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