فوائد عصير الصبار

الوكيل الإخباري - الصبار (الألوفيرا) هو نبات عصاري، ذو أوراق عصيرية متشحمة مكتنزة بالعصير، ولها حواف شوكية، ويحضر جل أو هلام الصبّار كما يسمى بالعربية، بحسب أخصائية التغذية، عائشة اليحيائي، بتقطيع أوراق النبات؛ فيسيل منها السائل. مشيرة إلى أن كلمة صبار تأتي من المر اللامع، وهو وصف للهلام الداخلي لورقة النبات، موضحة أنه يستخدم على نطاق واسع في صناعات مستحضرات التجميل والأدوية والمواد الغذائية، نظراً لفوائده العديدة.

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تلفت اليحيائي إلى أن عصير الصبار عبارة عن سائل سميك مصنوع من لحم نبات الصبار، تتم صناعته عن طريق سحق أو طحن ورقة نبات الصبار بأكملها، تليها خطوات مختلفة لتنقية السائل وتصفيته بنكهة خفيفة ومقبولة، ويمتزج العصير بسهولة بالعصائر، ويوفر العديد من الفوائد الصحية، منها:

- علاج الإمساك: الأشخاص الذين يعانون الإمساك الدوري يستخدمون عصير الصبار كملين طبيعي، حيث يحتوي الجزء الخارجي من النبات على مركبات تسمى الأنثراكينونات، ولها تأثير ملين.

- فيتامين (ج): إذ يعتبر من الفيتامينات المهمة والضرورية لتعزيز الصحة، لأنه مضاد طبيعي للأكسدة، ويساعد على مكافحة الالتهاب، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين وظائف الجهاز المناعي.

- الحد من التهاب اللثة: كشفت دراسة علمية أن عصير الصبار إذا استخدم كغسول للفم يساعد في تقليل التهاب اللثة لدى الأشخاص الذين خضعوا، مؤخرًا، لعلاجات لإزالة البلاك.

- يخفض نسبة السكر في الدم: أظهرت الدراسات أن الصبار مفيد بشكل خاص لمرضى السكري، حيث يساعد في السيطرة على مستويات السكر، وتخفيض نسبة السكر في الدم.

- يقوي جهاز المناعة: أثبت كثير من البحوث العلمية أن عصير الصبار يعزز قدرة الجهاز المناعي على العمل بكفاءة عالية، لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

- يخفض مُستويات الكوليسترول والدّهون الثُلاثيّة في الدّم: بسبب مُحتواه من الألياف ومُركّبات السّتيرول، التي بدورها تتفاعل مع العصارة الصفراويّة في الأمعاء الدّقيقة، ما يُقلّل نسبة الدّهون الثلاثيّة الضارة والكوليسترول.

زهرة الخليج

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