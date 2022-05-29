الأحد 29-05-2022
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الأحد، 29-05-2022 03:07 م

فوائد غير متوقعة لتدليك الساقين

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الوكيل الإخباري - تعتبر الساق جزءًا مهمًا من الجسم، فهو الجزء الذي تستخدمه كثيرًا ولكنك لا تهتم به كثيرًا، فالعديد من السيدات تهتم بالعناية بالبشرة والشعر وتهمل الساقين، سواء كنت من محبي ممارسة التمارين الرياضية أو مدمنة على اللياقة البدنية أو شخصًا يتطلب عمله الكثير من السفر، في نهاية اليوم من المحتمل أنكِ تجلسي متعبة جدًا مع ساقيك المؤلمة، وخصوصاً مع ارتداء الكعب العالي، يستهدف تدليك الساقين جميع عضلات ساقيك ويساعد في تخفيف آلام العضلات وتوترها، كما أنه يعمل في تمكين الدورة الدموية.

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فوائد غير متوقعة لتدليك الساق

 

1 - تدليك الساقين يحسن الدورة الدموية
2 -التخلص من آلام الساقين
3- تدليك الساقين يساعد في تحسين نومك
4 - تقليل وقت الشفاء من الإصابات
5 - التقليل من الشعور بالقلق والاكتئاب
6 - تحسين محاذاة العمود الفقري السيئة
7 - يساعد في مشاكل ضغط الدم

 

ليالينا 

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