فوائد غير متوقعة لـ الشوكولاتة الساخنة

الوكيل الإخباري _ تعد الشوكولاتة الساخنة من المشروبات المفيدة خاصة في الشتاء ،وذلك لانها تعمل على تدفئة الجسم وتحميه مع الأمراض، كما أنها تتضمن على عناصر غذائية لا حصر لها، تعرف على ابرز فوائد مشروب الشوكولاتة الساخنة :

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1- الشوكولاتة الداكنة مصدر غني بمضادات الأكسدة، هذا يمكن أن يقلل الالتهاب ويفيد الجلد أيضًا.



2- تعزز الحالة المزاجية وتخفف من المزاج. هذا يجعله مشروب الراحة المثالي.



3- تتضمن على مركبات الفلافانول الموجودة في الشوكولاتة على خصائص محاكاة للأنسولين ويمكن أن تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم في الجسم.



4- تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

المصدر : الامارات نيوز



