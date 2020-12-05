السبت 05-12-2020
الوكيل الاخباري

وفاة أكثر من مليون ونصف بالفيروس في العالم

الارصاد تحذر من طقس الاحد

ارتفاع نسبة فحوصات كورونا الايجابية بالاردن

الأردن يتخطى 3000 وفاة بكورونا

اغلاق مبنى صناعة وتجارة عجلون لتسجيل إصابة بكورونا

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزارة الصحة الروسية تكشف عن سعر بيع لقاح سبوتنيك V ضد كورونا

الصحة العالمية تحذر مع التقدم المتعلق باللقاحات

لأول مرة منذ أبريل.. أقل من 200 إصابة بكورونا في السعودية

مديرية الامن العام تُحذر المواطنين

السبت، 05-12-2020 04:09 م

فوائد غير متوقعة لـ الشوكولاتة الساخنة

maxresdefault (1)


الوكيل الإخباري _  تعد الشوكولاتة الساخنة من المشروبات المفيدة خاصة في الشتاء ،وذلك لانها تعمل على تدفئة الجسم وتحميه مع الأمراض، كما أنها تتضمن على عناصر غذائية لا حصر لها، تعرف على ابرز فوائد مشروب الشوكولاتة الساخنة :

اضافة اعلان
 

 

1- الشوكولاتة الداكنة مصدر غني بمضادات الأكسدة، هذا يمكن أن يقلل الالتهاب ويفيد الجلد أيضًا.


2- تعزز الحالة المزاجية وتخفف من المزاج. هذا يجعله مشروب الراحة المثالي.

 

3- تتضمن على مركبات الفلافانول الموجودة في الشوكولاتة على خصائص محاكاة للأنسولين ويمكن أن تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم في الجسم.

 

4- تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
البطاطا-حلوة-المشوية

10 فوائد للبطاطس الحلوة المشويّة في الشتاء

tbl_articles_article_21196_3831c5cead2-b903-46c9-baea-0ffd75fb2efb

أطعمة تساعد على الوقاية من انسداد الشرايين

5674311-283450134

هذا ما تفعله الأطعمة الخضراء بالجسم

6693571-1756656892

فوائد غير متوقعة عند تناول الكمون قبل النوم

image (1)

تناول 5 أكواب من الشاي يومياً يقي من الإصابة بهذه الأمراض الخطيرة

388c7ef6fa09e9d5f957faf3cc9361d3abdc6cdc-120220081328

احذر ارتداء الحذاء داخل المنزل.. لأسباب ستصدمك

أخبار متعلقة
مأكولات-فصل-الشتاء

أفضل الأطعمة التي تحميك من أمراض الشتاء

2020_11_29_20_58_7_942

لفقدان الوزن.. 5 عادات صحية احرص عليها في فصل الشتاء

طريقة_شوربة_العدس_المصرية

أهمها إنقاص الوزن.. فوائد ذهبية لتناول شوربة العدس

download (1)

الشوكولاتة الداكنة تمنح الشعور بالشبع

005a86839ae180a3709c

عليك تناولها في الشتاء.. 5 أنواع فواكه تقوي الجسم

2018_6_9_8_53_11_858

مع قدوم فصل الشتاء.. إليك قائمة بأفضل المشروبات الساخنة