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الأحد، 22-11-2020 03:23 م

الشوكولاتة الداكنة تمنح الشعور بالشبع

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الوكيل الاخباري - قال البروفيسور يوهانس جورج فيكسلر إن الشوكولاتة الداكنة مفيدة للصحة، حيث إنها تحتوي على كاكاو أكثر وسكر أقل.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية الألماني أن الشوكولاتة الداكنة تؤدي إلى ارتفاع السكر بالدم على نحو بطيء وتؤدي إلى الشعور بالشبع على نحو أسرع، ومن ثم فهي تحد من نوبات الجوع الشديد.


وبفضل انخفاض محتواها من السكر تحد الشوكولاتة الداكنة من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، كما أنها تعمل على خفض قيم الكوليسترول المرتفعة.


وأشار فيكسلر إلى أهمية الجرعة، حيث لا بأس من تناول الشوكولاتة الداكنة يومياً بمعدل 20 غراماً مع نسبة كاكاو تبلغ 70 أو 80 أو 90%.

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