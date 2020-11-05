فوائد مذهلة لـ بذور الخردل .. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ يعد الخردل من البذور المهمة التي تحتوي على العديد من الفوائد المميزة ويعد مصدراً ممتازاً لعدة عناصر غذائية هامة، مثل: الفيتامينات والألياف والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك والفوسفور ، تعرف على ابرز فوائد الخردل :
- يعالج التشنجات
-يعالج التهاب المفاصل.
- علاج مشاكل الرئة
- يعالج نزلات البرد
- يخفف من الام الصداع
- أمراض الرئة (مثل الالتهاب الرئوي )
المصدر : الامارات نيوز
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