فوائد مذهلة لـ بذور الخردل .. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ يعد الخردل من البذور المهمة التي تحتوي على العديد من الفوائد المميزة ويعد مصدراً ممتازاً لعدة عناصر غذائية هامة، مثل: الفيتامينات والألياف والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك والفوسفور ، تعرف على ابرز فوائد الخردل :

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- يعالج التشنجات

-يعالج التهاب المفاصل.

- علاج مشاكل الرئة



- يعالج نزلات البرد



- يخفف من الام الصداع



- أمراض الرئة (مثل الالتهاب الرئوي )

المصدر : الامارات نيوز

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