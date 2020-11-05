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الخميس، 05-11-2020 01:34 م

فوائد مذهلة لـ بذور الخردل .. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري _ يعد الخردل من البذور المهمة التي تحتوي على العديد من الفوائد المميزة ويعد مصدراً ممتازاً لعدة عناصر غذائية هامة، مثل: الفيتامينات والألياف والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك والفوسفور ، تعرف على ابرز فوائد الخردل :

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- يعالج التشنجات

 

-يعالج التهاب المفاصل.

 

- علاج مشاكل الرئة


- يعالج نزلات البرد


- يخفف من الام الصداع


- أمراض الرئة (مثل الالتهاب الرئوي )

 

المصدر : الامارات نيوز 

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