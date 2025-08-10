انخفاض أسعار الأرز عالميا بنسبة 5 بالمئة

وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة "الفاو" ، إن سعر الأرز الأبيض التايلندي المكسور، الذي يُعد المعيار العالمي لسعر الأرز، بلغ (375.5) دولار للطن في الأيام الأخيرة، بانخفاض كبير مقارنة بأسعار أواخر العام الماضي، مشيرة الى أن رفع القيود المفروضة على تصدير الأرز من الهند التي تعد أكبر مصدر في العالم لهذه السلعة ساهم كثيرا بانخفاض الأسعار.
