انخفاض أسعار الأرز عالميا بنسبة 5 بالمئة

07:52 م

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الأرز العالمية بنسبة 5 بالمئة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2017، بسبب موسم الحصاد القياسي في العديد من المناطق، وإنهاء الهند لحظر تصدير الأرز.





وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة "الفاو" ، إن سعر الأرز الأبيض التايلندي المكسور، الذي يُعد المعيار العالمي لسعر الأرز، بلغ (375.5) دولار للطن في الأيام الأخيرة، بانخفاض كبير مقارنة بأسعار أواخر العام الماضي، مشيرة الى أن رفع القيود المفروضة على تصدير الأرز من الهند التي تعد أكبر مصدر في العالم لهذه السلعة ساهم كثيرا بانخفاض الأسعار.

