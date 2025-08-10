الأحد 2025-08-10 07:58 م
 

انخفاض أسعار الأرز عالميا بنسبة 5 بالمئة

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 10-08-2025 07:52 م
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الأرز العالمية بنسبة 5 بالمئة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2017، بسبب موسم الحصاد القياسي في العديد من المناطق، وإنهاء الهند لحظر تصدير الأرز.اضافة اعلان


وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة "الفاو" ، إن سعر الأرز الأبيض التايلندي المكسور، الذي يُعد المعيار العالمي لسعر الأرز، بلغ (375.5) دولار للطن في الأيام الأخيرة، بانخفاض كبير مقارنة بأسعار أواخر العام الماضي، مشيرة الى أن رفع القيود المفروضة على تصدير الأرز من الهند التي تعد أكبر مصدر في العالم لهذه السلعة ساهم كثيرا بانخفاض الأسعار.
 
 
