اختتام معرض الحرف الفلسطيني الأول في عمان

ويهدف المعرض الذي استمر لمدة 3 أيام، إلى دعم وتمكين السيدات الفلسطينيات وعرض منتجاتهم الحرفية واليدوية وتسويقها، حيث يشتمل على مطرزات وفسيفساء وحقائب جلدية وتحف والقشيات والأواني الخزفية وأشغال يدوية متنوعة.
وشهد المعرض إقبالا كبيرا وتفاعلا لافتا، حيث يرتبط الأردن وفلسطين بعادات وتقاليد مشتركة وثقافة موحدة ويعد الأردن بوابة فلسطين للعالم.
