اختتام معرض الحرف الفلسطيني الأول في عمان

الوكيل الإخباري- اختتم، اليوم الأحد، معرض الحرف الفلسطيني الأول الذي نظمه ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني في المركز الأردني للمعارض الدولية بمكة مول، برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة وبمشاركة 45 حرفية فلسطينية.

ويهدف المعرض الذي استمر لمدة 3 أيام، إلى دعم وتمكين السيدات الفلسطينيات وعرض منتجاتهم الحرفية واليدوية وتسويقها، حيث يشتمل على مطرزات وفسيفساء وحقائب جلدية وتحف والقشيات والأواني الخزفية وأشغال يدوية متنوعة.