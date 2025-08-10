"النزاهة" تنظم برنامجين تدريبيّين في هيئة تنظيم الطيران المدني

وأشاد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو خلال افتتاح البرنامجين، بالدور الكبير والجهود التي تبذلها الهيئة في نشر قيم ومعايير النزاهة، وحرصها الدائم على نشر التوعية والتثقيف لما يصب في خدمة المصلحة العامة.
وأكد مستو أهمية هذه البرامج التدريبية المتخصّصة التي أشرف عليها مركز الابتكار والتدريب في الهيئة وقدّمها المستشار الدكتور صالح كنعان، في بناء ورفع قدرات العاملين في هيئة تنظيم الطيران المدني وتطوير المهارات القانونية لديهم، وتحديث الأدوات والممارسات الإدارية، من خلال حوكمة فاعلة وحقيقية لإجراءات الضابطة العدلية.
-
أخبار متعلقة
-
العضايلة: الجهد الأردني لغزة مستمر والموقف العربي والدولي يرفض إعادة احتلال القطاع
-
وزارة المياه: عجز مائي يصل إلى 40 مليون متر مكعب
-
"شؤون المرأة" تناقش قانون الإدارة المحلية
-
1.3 مليون دينار كلفة إيصال التيار الكهربائي لمستشفى مأدبا الجديد
-
التعليم العالي تعلن ترتيبات قبول طلبة السرطان للعام الجامعي 2025-2026
-
إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية
-
الحكومة تقلص الحد الأقصى لعمر مركبات تطبيقات نقل الركاب إلى 5 سنوات
-
قرارات مجلس الوزراء