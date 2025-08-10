"النزاهة" تنظم برنامجين تدريبيّين في هيئة تنظيم الطيران المدني

الوكيل الإخباري- نظّمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، برنامجين تدريبيّين حول "إجراءات الضابطة العدلية" و "سلامة ملف الدعوى الجزائية"، حضرهما عدد من كوادر هيئة تنظيم الطيران المدني المعنيين بالرقابة على سلامة وأمن الطيران.

وأشاد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو خلال افتتاح البرنامجين، بالدور الكبير والجهود التي تبذلها الهيئة في نشر قيم ومعايير النزاهة، وحرصها الدائم على نشر التوعية والتثقيف لما يصب في خدمة المصلحة العامة.