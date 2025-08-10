الأحد 2025-08-10 09:38 م
 

"النزاهة" تنظم برنامجين تدريبيّين في هيئة تنظيم الطيران المدني

الأحد، 10-08-2025 08:02 م

الوكيل الإخباري- نظّمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، برنامجين تدريبيّين حول "إجراءات الضابطة العدلية" و "سلامة ملف الدعوى الجزائية"، حضرهما عدد من كوادر هيئة تنظيم الطيران المدني المعنيين بالرقابة على سلامة وأمن الطيران.

وأشاد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو خلال افتتاح البرنامجين، بالدور الكبير والجهود التي تبذلها الهيئة في نشر قيم ومعايير النزاهة، وحرصها الدائم على نشر التوعية والتثقيف لما يصب في خدمة المصلحة العامة.


وأكد مستو أهمية هذه البرامج التدريبية المتخصّصة التي أشرف عليها مركز الابتكار والتدريب في الهيئة وقدّمها المستشار الدكتور صالح كنعان، في بناء ورفع قدرات العاملين في هيئة تنظيم الطيران المدني وتطوير المهارات القانونية لديهم، وتحديث الأدوات والممارسات الإدارية، من خلال حوكمة فاعلة وحقيقية لإجراءات الضابطة العدلية.

 
 
