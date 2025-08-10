الأمن العام يحذّر من السيول في جنوب المملكة

وقالت المديرية، إن السيول تشكّلت في العديد من المناطق الجنوبية، لا سيما في محافظتي الطفيلة ومعان، داعية المواطنين إلى تجنّب الاقتراب منها أو محاولة تجاوزها سيراً على الأقدام أو بواسطة المركبات.
وبيّنت أن الدوريات الخارجية رصدت في بعض مناطق محافظة معان هطول أمطار غزيرة في الساعات الأخيرة، ما يستدعي من السائقين اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس لجنة أمانة عمان والسفير المكسيكي يبحثان تعزيز التعاون
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة نجل رئيس الوزراء الأسبق المفتي
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة النائب الأسبق مفيد المبسلط
-
الأزرق الجنوبي يسجّل 46° مئوية ويتصدر قياسات الحرارة في الأردن
-
التنمية الاجتماعية: 11 طالبا وطالبة من منتفعي دور الرعاية يجتازون "التوجيهي"
-
رئيس "منطقة العقبة" يطلع على خطط تطوير الميناء
-
مذكرة تفاهم بين "البلقاء التطبيقية" والمجلس الوطني لشؤون الأسرة
-
"عمل معان" توجه 131 مخالفة وتضبط 3 حالات تشغيل أطفال