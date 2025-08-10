الأحد 2025-08-10 07:57 م
 

الأمن العام يحذّر من السيول في جنوب المملكة

الأحد، 10-08-2025 07:38 م
الوكيل الإخباري-  حذّرت مديرية الأمن العام اليوم الأحد، من مخاطر تشكّل السيول في عدد من المناطق جنوب المملكة نتيجة الأمطار الغزيرة الناجمة عن تشكّل غيوم ركامية بفعل الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة.اضافة اعلان


وقالت المديرية، إن السيول تشكّلت في العديد من المناطق الجنوبية، لا سيما في محافظتي الطفيلة ومعان، داعية المواطنين إلى تجنّب الاقتراب منها أو محاولة تجاوزها سيراً على الأقدام أو بواسطة المركبات.

وبيّنت أن الدوريات الخارجية رصدت في بعض مناطق محافظة معان هطول أمطار غزيرة في الساعات الأخيرة، ما يستدعي من السائقين اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
 
 
