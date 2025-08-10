زلزال بقوة 6.1 درجة يهز تركيا

وقالت التقارير أن مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركي "آفاد" أشار إلى أن الزلزال بقوة 6.1 درجة مركزه باليكيسير غربي البلاد.
وذكرت أن الزلزال وقع عند الساعة 19:53 وشعر به سكان إسطنبول، وغرب وشمال غرب تركيا، وجنوب غرب تركيا.
وأوضحت أيضًا أن الزلزال ضرب كذلك بلغاريا واليونان وقبرص وشمال غرب سوريا.
ووفق مركز الزلزال في منطقة سينديرجي بولاية باليكيسير التركية، فإنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن خسائر بشرية أو مادية أو أضرار أخرى.
