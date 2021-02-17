فوائد مذهلة لقشر الأناناس.. يحميك من خطر مميت

الوكيل الاخباري - من المهم أن يعرف الجميع أن قشور الفواكه تحتوي أيضاً على بعض العناصر الغذائية المفيدة للصحة. ومنها قشر الأناناس الذي يحتوي على الفيتامين C. وهذا يعني أنه يحد من ارتفاع ضغط الدم ويحمي من أمراض القلب.



كما أن استخدامه يمكن أن يشكل عامل وقاية من السرطان. وهو ما أشارت إليه دراسة أجريت في جامعة New South Wales الأسترالية. وأعاد الباحثون السبب إلى احتوائه على مادة البروميلين التي تؤثر على الخلايا السرطانية. كما أنها تساهم في محاربة الالتهابات.



ولهذه الأسباب ينصح باستخدام هذا القشر في تحضير وصفة تحتوي على: حبة أناناس كبيرة، ليتر من ماء الشرب والقليل من محلي الستيفيا.



يغسل القشر جيداً ويتم وضعه في الماء على النار حتى يغلي. يضاف لب الفاكهة ويترك الخليط بعد هذا عليها لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. ينزع عن النار ويتم تبريده وخفق المكونات وإضافة الستيفيا إلى المشروب وتصفيته وتناوله. لكن من الأفضل عدم تجربة هذه الوصفة قبل استشارة الطبيب وخصوصاً في حال المعاناة من حساسية الأناناس.

اضافة اعلان



لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





