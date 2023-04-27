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الخميس، 27-04-2023 04:27 م

فوائد مذهلة للشاي الأخضر

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الوكيل الإخباري- هل أنت من محبي الشاي الأخضر؟ إذاً استمر في تناوله، فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، أهمها: فيتامينات المجموعة (ب)، وحمض الفوليك، والمنغنيز، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكافيين والعديد من مضادات الأكسدة.

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ووفق موقع webteb المختص بالأخبار الصحية، تتمثل فوائد الشاي الأخضر في ما يلي:


1. حماية الجلد من التصبغات والتجاعيد
مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الشاي الأخضر جعلته مساهماً جيداً في حماية الجلد من تأثيرات أشعة الشمس، وذلك عبر تحييد الجذور الحرة التي تنتجها الشمس مما يُسبب شيخوخة الجلد.


2. المساهمة في خفض الوزن
من فوائده أنه قد يزيد من معدل التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي يساعد في خسارة الوزن.


والعوامل المسؤولة عن زيادة عملية التمثيل الغذائي في الشاي الأخضر هي على الأرجح مادة الكافيين ومادة البوليفينول الموجودة في أوراق الشاي.

3. الحد من ارتفاع ضغط الدم
وُجد أن الشاي قد يوفر الحماية ضد تطور ارتفاع ضغط الدم، إذ إن مكونات الشاي الأخضر وخاصة البوتاسيوم يساهم في تحسين مرونة الأوعية الدموية، ويجعلها تضخ الدم بشكل أفضل.


كما أن الشاي الأخضر قد يساهم في خفض الكوليسترول الضار في الجسم، وهذا يحد من الإصابة بأمراض القلب.

 

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