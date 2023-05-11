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الخميس، 11-05-2023 03:39 م

فوائد مكملات أوميغا 3 قبل الحمل

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الوكيل الإخباري- تربط أبحاث بين اتباع نظام غذائي صحي قبل الحمل، وخاصة النظام الذي يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك، وفيتامين ب 12، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وبين معدلات أعلى للخصوبة.

وتمتد فوائد أحماض أوميغا 3 أو مكملات زيت السمك إلى مرحلة الحمل، حيث تساعد في نمو دماغ وعيني الطفل.

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ووفق موقع "بيبي سنتر"، لاحظت إحدى الدراسات التي أجريت على النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 30 و44 عاماً، خلال محاولة الحمل، أن اللاتي تناولن مكملات أوميغا 3 لديهن فرص أفضل للحمل من غيرهن.


وتبين أن أوميغا 3 تساعد في الخصوبة عن طريق تقليل الالتهابات، وتعزيز التبويض، وإنتاج الهرمونات، والتأثير بشكل إيجابي على نمو البويضات.


وبمجرد أن يبدأ الحمل، تستمر فوائد تناول مكملات زيت السمك. فقد بينت مراجعة لعدة دراسات أن أحماض أوميغا 3 تعزّ. نمو الطفل، وتقلل معدل الولادة المبكرة.


وتمتاز مكملات أوميغا 3 بأنها خالية من الزئبق، ويمكن الحصول على أوميغا 3 من الأسماك، مثل السردين والسلمون، مع تجنّب الأنواع الغنية بالزئبق كالمكاريل وأبوسيف.

 

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