فوائد وأضرار الهاتف على صحة الأطفال

الوكيل الإخباري - يبدو أن الشاشات، سواء كانت أجهزة لوحية أو هواتف، باتت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لذا فمن المنطقي أن يستخدمها أطفالنا أيضاً.



يشير بحث ياباني جديد إلى أن الأطفال الذين يقضون ساعات يومياً أمام الشاشات قد يواجهون مشكلات في النمو، مع تقدمهم في السن. وقال الباحثون، إنه كلما استخدم الطفل، الشاشات أكثر، كلما كان التأثير السلبي على نموه أكبر.





وبحسب الباحثين، فإن الأطفال الذين جلسوا أمام التلفزيون أو الكمبيوتر اللوحي لأكثر من أربع ساعات يومياً خلال السنة الأولى من حياتهم، عانوا من تأخر في النمو. ومع ذلك، بعد سن الرابعة، تمكنوا باللحاق بأقرانهم بفضل مهاراتهم الاجتماعية والشخصية.





وأكد البحث على أن المهارات اللغوية لدى بعض الأطفال تتحسن، إذا تم استخدام شاشاتهم لأغراض تعليمية.





وأجريت الدراسة على 7097 طفلاً من قبل جامعة توهوكو في اليابان، حيث قام الآباء بملء استبيانات لمراقبة نمو أطفالهم.





وخلص مؤلف الدراسة الدكتور تاكو أوبارا إلى أن قضاء وقت أطول أمام الشاشات لدى الأطفال الذين يبلغون من العمر عاماً واحداً ارتبط بتأخر النمو.





ويقترح الخبراء أن يكون الحد الأعلى لمشاهدة الشاشات لدى الأطفال ساعتين فقط في اليوم .

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