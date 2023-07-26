الاعراض الاولية لاصابة الاطفال بالسكري

الوكيل الإخباري- قال البروفيسور الألماني أندرياس نوي إن داء السكري يهاجم الأطفال أيضا، موضحا أن داء السكري من النوع الأول يرجع إلى العامل الوراثي، في حين أن داء السكري من النوع الثاني يرجع إلى السِمنة الناجمة عن اتباع أسلوب حياة غير صحي.



وأضاف أخصائي أمراض السكري لدى الأطفال، ونائب رئيس الجمعية الألمانية لداء السكري، أن الأعراض الدالة على إصابة الطفل بداء السكري تتمثل في العطش الشديد وكثرة التبول وفقدان الوزن، بالإضافة إلى التعب والإرهاق الشديدين.

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وشدد البروفيسور الألماني على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، كي يخضع الطفل للعلاج في الوقت المناسب، موضحاً أنه يتم علاج النوع الأول من خلال العلاج بالأنسولين، في حين يتم علاج النوع الثاني من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مع إمكانية اللجوء إلى أدوية السكري في شكل أقراص أو أنسولين.

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