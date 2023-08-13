نصائح لحماية طفلك من أشعة الشمس

الوكيل الإخباري - مع إقبال فصل الصيف ودرجة الحرارة العالية، وأشعة الشمس الملتهبة، عليكِ أخذ بعض الاحتياطات التي تساعدك في الحفاظ على بشرة أطفالك وأجسامهم، عند التعرض المباشر لأشعة الشمس .

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تأثير أشعة الشمس على الطفل

من المعلومات الخاطئة المنتشرة أن البشرة السمراء لا تحتاج إلى الحماية من الشمس، وهذا بالطبع خطأ، فبالرغم من أن البشرة الفاتحة بها القليل من الميلانين الذي يحمي من أشعة الشمس، والعكس في البشرة الداكنة، فإن كل درجات البشرة تحتاج إلى الوقاية، لتجنب حروق وضربات الشمس، ورغم الأضرار التي نخشى أن تصيب الطفل من أشعة الشمس، فإنها بالتأكيد لها فوائدها له، فمن خلالها يحصل طفلك على الكمية المناسبة من فيتامين "د".

خطوات حماية الأطفال من أشعة الشمس

1 - استعمال الكريمات الواقية من الشمس: وهي التي يستخدمها معظم الأمهات عند الذهاب إلى المصايف، لكن مع شدة حرارة الجو وأشعة الشمس، عودي أطفالك على استخدامها، حتى في الخروجات العادية التي يتعرضون فيها للشمس، وعليكِ أيضًا اختيار نوع واقٍ من الشمس مناسب لبشرة الأطفال، واحرصي عند قراءة مكونات الكريم على أن يكون محتويًا على عناصر مثل أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم، ليكون أقل تهييجًا للبشرة وأكثر أمانًا.

2- ارتداء قبعات الشمس: أحضري لطفلك القبعات التي تحجب عن رأسه أشعة الشمس المباشرة.

3- ارتداء ملابس مريحة وخفيفة فاتحة اللون: الملابس ذات الألوان الداكنة تمتص أشعة الشمس، ما يجعل طفلك يشعر بالحرارة، لذا احرصي على أن يكون مرتديًا ملابس ذات ألوان فاتحة وخفيفة.

4 - تنظيم وقت الخروج: حاولي تنظيم أوقات خروجك مع طفلك، فاجعليها إما في الصباح الباكر، أو في آخر النهار عند انخفاض حدة أشعة الشمس، ولا تخرجي في الشمس بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة عصرًا، وإذا كنتِ مضطرة للخروج في الظهر، قللي من الوجود في الأماكن المشمسة والجئي إلى الظل.

5 - شرب السوائل: قدمي لطفلك العصائر الطبيعية (يفضل المصنعة بالمنزل) وأيضًا قدمي له المياه، واحرصي على أن تعطيه كوبًا من الماء قبل الخروج من المنزل في الحر، وأن تحملي معك دومًا بعض الماء في الخارج، حتى لا يصاب طفلك بالجفاف من الحر والشمس.



حماية الطفل من الشمس في أماكن مختلفة

حماية الطفل من الشمس على البحر

احرصي على أن يجلس أطفالك تحت الشمسية في أثناء وجودهم على البحر، حتى لا يكونوا معرضين لأشعة الشمس المباشرة، وضعي لهم الكريم الواقي من الشمس، وكرري وضعه لهم كل ساعة إلى ساعتين بعد نزول الماء، ويفضل أن يرتدي أطفالك المايوهات الكاملة حتى لا تتعرض بشرتهم لحروق الشمس.

حماية الطفل من الشمس في السيارة

الزجاج عازل جيد لأشعة الشمس، قد تظنين أن الجو الحار يحتاج إلى فتح جميع نوافذ السيارة، ولكن هذا قد يؤدي إلى دخول المزيد من أشعة الشمس، فاهتمي أن تفتحي جزءًا من النافذة التي لا تمر الأشعة من خلالها، وتغلقي النوافذ التي تعبر من خلالها أشعة الشمس بشكل مباشر.

حماية الطفل من الشمس في عربة الأطفال

عند اختيارك لعربة الأطفال، احرصي على وجود شمسية بها، لتحمي طفلك من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وإذا كان عمر طفلك الرضيع أقل من ستة أشهر، فليس من الصحي أن تضعي له واقي الشمس، ولكن يمكنك استخدام الزيوت الطبيعية كواقٍ للشمس بديلًا عن المنتجات المنتشرة بالأسواق.





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