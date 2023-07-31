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الإثنين، 31-07-2023 09:08 ص

علامات تحذيرية للكبد الدهني عند الأطفال

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الوكيل الإخباري- أصبح مرض الكبد الدهني، الذي كان يُعتبر في الأساس مصدر قلق على صحة البالغين، مشكلة مقلقة بشكل متزايد عند الأطفال.

ويعد تحديد علامات الكبد الدهني عند الأطفال والبحث عن العلاج في الوقت المناسب أمراً بالغ الأهمية لمنع تقدمه والعواقب المحتملة على المدى الطويل.
فيما يلي أهم علامات الكبد الدهني عند الأطفال، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

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التعب والضعف
يقول الدكتور راهول دوباكا، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، في مستشفيات كير بانجارا هيلز، حيدر أباد: "قد يعاني الأطفال المصابون بالكبد الدهني من التعب والضعف غير المبرر، ما قد يؤثر على أدائهم المدرسي وأنشطتهم اليومية".

السمنة أو زيادة الوزن
في حين لا يعاني جميع الأطفال المصابين بالكبد الدهني من زيادة الوزن، فإن الغالبية يعانون من هذه المشكلة، يعد الوزن الزائد للجسم، وخاصة حول منطقة البطن، أحد عوامل الخطر الشائعة للإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي.


آلام البطن
قد يعاني بعض الأطفال المصابين بـ الكبد الدهني من عدم الراحة أو ألم خفيف في الجانب الأيمن العلوي من البطن.


ضعف الشهية أو فقدان الوزن
في بعض الحالات، قد يعاني الأطفال المصابون بمرض الكبد الدهني المتقدم من فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المقصود.


إنزيمات الكبد المرتفعة
وفقاً للدكتور دوباكا، قد تكشف فحوصات الدم الروتينية عن ارتفاع مستويات إنزيمات الكبد، ما يشير إلى التهاب الكبد ومرض الكبد الدهني المحتمل.

مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع 2
يرتبط مرض الكبد الدهني ارتباطاً وثيقاً بمقاومة الأنسولين، وقد يحدث هذا مع بعض الأطفال المصابين بداء السكري من النوع 2 بمرور الوقت.


ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية
قد تظهر اختبارات الدم أيضاً مستويات غير طبيعية من الكوليسترول والدهون الثلاثية المرتبطة بمرض الكبد الدهني، كما يقول الدكتور دوباكا.

 

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