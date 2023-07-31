من هم المحرومون من تناول الشمام ؟

الوكيل الإخباري- أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية أن النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من سوء حالتهم الصحية عليهم الامتناع عن تناول البطيخ الأصفر " الشمام " .



وتشير الخبيرة، إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، لا ينصح الأطفال وكبار السن بتناول البطيخ الأصفر المبكر.

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وتقول موضحة: "لأن ثمار البطيخ المبكرة قد تحتوي على نسبة عالية من النترات، ما يسبب الدوخة ونقص امدادات الأكسجين وسوء حالة الجسم".



ووفقا لها، ومع ذلك، يحتوي البطيخ الأصفر"الشمام" نظراً لخصائصه المفيدة جدا على السكر الطبيعي-الفركتوز، الذي يمد الجسم بالطاقة. بالإضافة إلى ذلك يحتوي على كمية كبيرة من سوائل سهلة الامتصاص، وكذلك على الألياف الغذائية والفيتامين С.



وتقول: "من المهم أن يتذكر كل مصاب بداء السكري ومن يعاني من الوزن الزائد ضرورة عدم الإفراط في تناول البطيخ الأصفر"الشمام" وكذلك البطيخ الأحمر".



روسيا اليوم