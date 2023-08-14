6 أنواع لالتهاب المفاصل المبكر- متى يبدأ في الظهور؟

الوكيل الاخباري- التهاب المفاصل المبكر هو مرض يصيب المفاصل في وقت مبكر من العمر أكثر مما هو معتاد، تشير الدراسات إلى أنه قبل سن الخمسين يعتبر الالتهاب مبكرًا، ولكن يختلف الأمر حسب النوع.



7% من حالات التهاب المفاصل المشخصة تبدأ بين سن 18 و44، التهاب المفاصل المبكر يمكن أن يصيب أحيانًا حتى الأطفال الصغار جدًا، تعتبر جميع أشكال التهاب المفاصل عند الأطفال في مرحلة مبكرة من الظهور، عادًة ما تكون بسبب أمراض المناعة الذاتية.



أنواع التهاب المفاصل المبكر

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التهاب المفصل الروماتويدي

يحدث التهاب المفاصل الروماتويدي نتيجة مشكلة بالمناعة، في أي عمر في التهاب المفاصل الروماتويدي يهاجم الجهاز المناعي الخلايا السليمة في الجسم عن طريق الخطأ. يمكن أن تظهر الأعراض بطريقة خفية وتتفاقم ببطء على مدار أسابيع أو شهور تشمل العلامات الأولى للظهور المبكر لالتهاب المفاصل الروماتويدي ما يلي:



-تصلب في مفصل واحد أو أكثر.



- ألم أثناء الحركة في مناطق متفرقة بالجسم.



- شعور عام بعدم الراحة أو المرض أو عدم الارتياح بدون سبب محدد.



- الاكتئاب.



- في بعض الأحيان حمى منخفضة الدرجة.



هشاشة العظام

هشاشة العظام هي الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل. يمكن أن يحدث في أي عمر ولكنه يبدأ عادة في الخمسينيات، لذلك قبل سن الخمسين يعتبر بداية مبكرة.



تميل الأعراض إلى الحدوث تدريجيًا وتزداد سوءًا بمرور الوقت، بعض الأعراض المبكرة الشائعة هي:



-ألم بالمفاصل.



- تصلب المفاصل في الصباح أو بعد الراحة.



- حركة محدودة النطاق.



- صوت طقطقة أو تكسير عند ثني المفصل.



- تورم حول المفصل.



- ضعف العضلات حول المفصل.



التهاب المفاصل الصدفية



التهاب المفاصل الصدفية هو اضطراب جلدي يسبب بقع حمراء متقشرة. يمكن أن تحدث الإصابة بالتهاب المفاصل الصدفي بعد حوالي 10 إلى 20 سنة من ظهور اضطراب الجلد.



تظهر أعراض المفاصل قبل ظهور الآفات الجلدية على نسبة صغيرة من المصابين بالتهاب المفاصل الصدفي، يصاب الأشخاص عادةً بالتهاب المفاصل الصدفي بين 30 و 40 عامًا، وتكون البداية المبكرة قبل سن الثلاثين.



تشمل الأعراض المبكرة لالتهاب المفاصل الصدفي ما يلي:



-ألم وتورم في المفاصل.



- بقعة صغيرة من الصدفية أو بقع تغطي العديد من مناطق الجسم.



- تصلب المفاصل.



- تعب.



التهاب الفقرات التصلبي

غالبًا ما تظهر أعراض التهاب الفقار اللاصق بين سن 17 إلى 45 عامًا، قبل سن السابعة يعتبر التهاب مبكر، تشمل الأعراض المبكرة لهذا المرض الالتهابي ما يلي:



- ألم وتيبس متكرر في أسفل الظهر والأرداف يبدأ تدريجياً على مدار بضعة أسابيع أو شهور.



- عدم الراحة في جانب واحد من الجسم.



- ألم وتيبس عادًة ما يكون أسوأ في الصباح وأثناء الليل، ولكن يمكن تخفيفه عن طريق الاستحمام بماء دافئ أو ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة.



- حمى خفيفة.



- فقدان الشهية.



- فقر الدم الخفيف إلى المعتدل.



- التهاب الأمعاء.



الذئبة الحمامية الجهازية

الذئبة الحمامية الجهازية هي حالة من أمراض المناعة الذاتية يمكن أن تؤثر على جميع أنظمة الجسم، يظهر التهاب المفاصل الذئبي بطريقة مشابهة للمراحل المبكرة من التهاب المفاصل الروماتويدي.



يعد التهاب المفاصل أحد أكثر الطرق شيوعًا لإظهار مرض الذئبة، تشمل علامات مرض الذئبة ما يلي:



-طفح جلدي على شكل فراشة.



- تقرحات الفم.



- تساقط الشعر.



- ألم صدر.



غالبًا ما يتم تشخيص مرض الذئبة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و45 عامًا، وقبل سن الخامسة عشر يعتبر التهاب مبكر.



التهاب المفاصل عند الأطفال

يمكن أن تظهر العلامات الأولى لالتهاب المفاصل عند الأطفال بين سن 6 أشهر و 16 عامًا، وجميع حالات التهاب المفاصل عند الأطفال هي بداية مبكرة. قد تشمل الأعراض:



- حمى شديدة تميل إلى الارتفاع في المساء ثم تختفي فجأة.



- ألم الرسغ أو الإصبع أو الركبة.



- الطفح الجلدي الذي يظهر فجأة ويختفي في منطقة أو أكثر.



- تصلب في الرقبة أو الوركين أو المفاصل الأخرى.



- يكون تصلب المفاصل أسوأ بعد الراحة.



- انتفاخ مفاجئ في المفاصل والتي تظل متضخمة.



- تظهر المفاصل حمراء ودافئة.