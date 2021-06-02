فوائد ومضار الجريب فروت

الوكيل الإخباري - تعرّفي في الآتي على ملف الجريب فروت الغذائي: فوائد ومضارّ الإفراط في تناوله :
فوائد الجريب فروت الصحية
- مصدر ممتاز لفيتامين سي C .
- يساعد الجريب فروت الجسم على التمثيل الغذائي للبروتين بشكل أكثر فعالية.
- يساعد على التئام الجروح.
- يحافظ على الكولاجين، فيساعد بالتالي على تقليل علامات الشيخوخة المبكرة.
- يساعد الأعصاب في الجسم على التواصل مع بعضها البعض من أجل حركات العضلات.
- يخلصك من الوزن الزائد، فوفقاً لنظرية نشرت في المجلة الأمريكية لعلم
- يستخدم مستخلص زهرة الجريب فروت أحياناً في علاج الأرق.
- تستخدم الزيوت الأساسية لأوراق الجريب فروت كمضادات حيوية.
- المحتوى العالي من مضادات الأكسدة (فيتامين سي) في الجريب فروت يدخل في صناعة منتجات التجميل.
- تحمي مضادات الأكسدة، الموجودة في الجريب فروت، بشرتك عن طريق تقليل أضرار الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة.
مضار الجريب فروت والآثار الجانبية المحتملة
- رغم أهمية الفيتامين سي، وهو عنصر غذائي رئيسي في الجريب فروت، إلا أن زيادته في الجسم قد تسبب تلف الأنسجة.
- يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الجريب فروت إلى الإسهال واضطرابات المعدة.
- يمكن أن يتفاعل الجريب فروت مع وسائل منع الحمل، على أنه لا يؤثر على المادة الفعّالة بالدواء، ولكنه يتفاعل معها ويزيد من خطر تعرّضك لآثار جانبية، مثل الغثيان.
المصدر - سيدتي