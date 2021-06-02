فوائد ومضار الجريب فروت

الوكيل الإخباري - تعرّفي في الآتي على ملف الجريب فروت الغذائي: فوائد ومضارّ الإفراط في تناوله :

اضافة اعلان



فوائد الجريب فروت الصحية

- مصدر ممتاز لفيتامين سي C .

- يساعد الجريب فروت الجسم على التمثيل الغذائي للبروتين بشكل أكثر فعالية.

- يساعد على التئام الجروح.

- يحافظ على الكولاجين، فيساعد بالتالي على تقليل علامات الشيخوخة المبكرة.

- يساعد الأعصاب في الجسم على التواصل مع بعضها البعض من أجل حركات العضلات.

- يخلصك من الوزن الزائد، فوفقاً لنظرية نشرت في المجلة الأمريكية لعلم

- يستخدم مستخلص زهرة الجريب فروت أحياناً في علاج الأرق.

- تستخدم الزيوت الأساسية لأوراق الجريب فروت كمضادات حيوية.

- المحتوى العالي من مضادات الأكسدة (فيتامين سي) في الجريب فروت يدخل في صناعة منتجات التجميل.

- تحمي مضادات الأكسدة، الموجودة في الجريب فروت، بشرتك عن طريق تقليل أضرار الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة.

مضار الجريب فروت والآثار الجانبية المحتملة

- رغم أهمية الفيتامين سي، وهو عنصر غذائي رئيسي في الجريب فروت، إلا أن زيادته في الجسم قد تسبب تلف الأنسجة.

- يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الجريب فروت إلى الإسهال واضطرابات المعدة.

- يمكن أن يتفاعل الجريب فروت مع وسائل منع الحمل، على أنه لا يؤثر على المادة الفعّالة بالدواء، ولكنه يتفاعل معها ويزيد من خطر تعرّضك لآثار جانبية، مثل الغثيان.



المصدر - سيدتي