فيتامين "سي" سلاحك الفعال ضد نزلات البرد

الوكيل الإخباري-أفادت مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية بأن فيتامين "سي" هو أحد الفيتامينات الهامة لتقوية جهاز المناعة، والذي لا يستطيع الجسم إنتاجه بنفسه، ولكن يحصل عليه من النظام الغذائي.

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وأشارت المجلة الألمانية إلى أنه بالإضافة إلى كونه هام جداً لتعزيز جهاز المناعة، فإنه يعتبر أحد مضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة المسببة لأعراض الشيخوخة، فضلاً عن أن الفيتامين المعروف أيضاً باسم حمض الاسكوربيك يوصف كأحد العلاجات الهامة للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.



وبالنسبة للكمية التي يحتاجها الجسم فإنها تختلف باختلاف السن، فالطفل يحتاج إلى 40 ملغرام حتى يبلغ 6 أشهر، و50 ملغرام حتى بلوغه العام الأول، ويحتاج الشخص من عمر 19 عاماً وأكثر إلى كمية تتراوح من 75 إلى 90 ملغرام.



ويضاف لقائمة الفوائد التي يقدمها فيتامين "سي" تكوين الكولاجين وأهميته للأوعية الدموية وبناء العضلات والتئام الجروح وللنواقل العصبية، وكذلك تحويل الدوبامين إلى سيروتونين وهو مهم لنمو العظام. ومن الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين الحمضيات والتفاح والبروكلي والفلفل والجوافة والبطاطس والطماطم، فضلاً عن توفره على شكل مكملات غذائية، لكن لا بد أن يتم تناولها تحت إشراف طبيب.

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