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الثلاثاء، 15-12-2020 12:49 م

في فصل الشتاء.. هذه الأطعمة تمنحك الدفء

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الوكيل الاخباري - ينصح خبراء في مجال الصحة بتناول أطعمة معينة خلال فصل الشتاء، حتى تمنحهم الدفء في الطقس البارد.

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ونقل موقع "boldsky" في تقرير له عن خبراء، قولهم: "في حين يحرص معظم الناس على تكديس المنزل بالملابس الشتوية، والحصول على مدفأة، غالبا ما ينسون أهم وأسهل طريقة للتدفئة في الشتاء".

 

وأوضحوا أن أهم وأسهل طريقة هي تناول أطعمة يمكن أن تساعدك في البقاء في حالة دفء وعافية خلال شهور البرد.


وذكر التقرير مجموعة من الأطعمة الغذائية التي ينصح بتناولها في فصل الشتاء والتي جاءت كالآتي:


- الخردل.

- القرفة.

- الزعفران.
- العسل.
- سكر الجاجري.

 

سبوتنيك

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