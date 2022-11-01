الثلاثاء 01-11-2022
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الثلاثاء، 01-11-2022 12:59 م

قائمة بأفضل ما يجب أن تأكله من المواد الغذاية والكميات

ما_هو_أفضل_غذاء_للجسم


الوكيل الإخباري-يؤثر الغذاء المتوازن بشكل كبير على حياة الإنسان، خاصة أنه يزوّد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية للقيام بوظائفه بشكل سليم.

ونشرت هيئة الصحة العامة في السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، بعض الاقتراحات حول ما يمكن اختياره من كل مجموعة غذائية.

مجموعة الدهون:

8 حبّات زيتون
حفنة من المكسرات المشكلة
1 ملعقة طعام زبدة
1 ملعقة طعام قشطة
1 ملعقة طعام زعتر مع زيت الزيتون
2 ملعقة طعام طحينة

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مجموعة الألبان:
1 كوب حليب
2/3 كوب لبن
علبة زبادي


مجموعة الفاكهة:
1 تفاحة
1 موزة
1 برتقالة
1 يوسفي
3 حبّات تمر
2 ملعقة زبيب
1/4 كوب من مكعبات البطيخ
4 حبات مشمش

 

 

مجموعة الخضار:
1/2 كوب من الجزر
1/2 كوب من الخيار
1/2 كوب من الزهرة
1/2 كوب من الطماطم
1/2 كوب من الخس
1/2 كوب من الفلفل الأخضر البارد
1/2 كوب من البروكلي


مجموعة الحبوب:
1 شريحة خبز
1 كعكة منزلية (كب كيك)
4 فطائر محلاة
3 أكواب فشار
6 قطع مقرمشات بسكويت مالح
1/2 كوب من حبوب الفطور
1/2 كوب ذرة
1 حبة بطاطا صغيرة
1/2 كوب شوفان
2 بسكويت صغير
1/2 كوب فول


مجموعة البروتين:
1 ملعقة طعام زبدة فستق أو فول سوداني، ويُفضّل أن تكون محضرّة منزليًا
30 غرامًا من التونة (أي ملعقتين كبيرتين)
1/3 كوب من الحمص
1 بيضة
2 ملعقة طعام جبنة بيضاء
2 ملعقة طعام لبنة
شريحتين جبن

سي ان ان

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