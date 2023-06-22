الخميس 22-06-2023
الوكيل الاخباري

أكثر من 3 آلاف حاج أردني راجع العيادات الطبية للبعثة الأردنية في مكة

الملك يدعو إلى تكثيف الجهود لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

وكلاء السياحة تحذر من التعامل مع المكاتب غير المرخصة

رؤساء كتل نيابية يرفضون إساءة الخصاونة وحديثه عن موعد الانتخابات المقبلة

63 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع و 46% بالبحر الميت

الصناعة والتجارة: عقوبات بحق إعلانات بيع الأضاحي المضللة والوهمية

الأمن: كشف زيف ادّعاء شخص اختلق قضية تعرّضه للسلب المسلّح وسرقة 13 ألف دينار

الملكة رانيا تعلق على حادثة الغواصة المفقودة في المحيط الأطلسي

غزة: استشهاد قيادي بالمقاومة ونجله بحادث إطلاق نار في جباليا

خدمة جديدة من وزارة العمل لأصحاب منشآت القطاع الخاص

الخميس، 22-06-2023 03:28 م

قبل العيد .. 5 طرق سريعة وصحية لشد البطن

2019_11_15_18_58_31_866


الوكيل الإخباري- يتبقى على عيد الأضحى المبارك أقل من أسبوع، ومع بدء الاحتفالات، يرغب بعض الأشخاص في شد عضلات البطن، لذا، يوصي خبراء التغذية باتباع مجموعة من العادات الصحية التي تساعد خلال أسبوع واحد فقط على تحقيق ذلك الهدف

نستعرض في السطور التالية، مجموعة من العادات الغذائية لشد عضلات البطن بطريقة صحية، وفقًا لموقع التغذية الصحي "Eat this".

عادات لشد عضلات البطن بطريقة صحية

اضافة اعلان


1- الخضراوات الورقية
يساعد تناول الخضروات الورقية على هضم الأطعمة، عن طريق تنشيط تدفق إنزيمات الجهاز الهضمي، ما يجعلها محاربة ممتازة لعسر الهضم والانتفاخ وانتفاخ المعدة، بالتالي تحقيق هدف الحصول على بطن مسطح، فضلًا عن تحسين التمثيل الغذائي والمساهمة في كبح الشهية.


2- الفواكه والخضراوات
يزيد تناول الخضراوات والفواكه الملونة، من فرص إنقاص الوزن، نتيجة لأن تلك الخضروات والفواكه تحتوي على مواد تتضمن البيتا كاروتين التي تحمي من السمنة، إضافًة إلى مركبات الفلافونيد التي أظهرت الأبحاث أنها قد تساهم في إنقاص الوزن، فضلًا عن حرق دهون البطن.


ومن أبرز تلك النباتات البرتقال والجريب فروت والجزر والتفاح الأحمر والفراولة والتوت العليق.


3- البروتين
يساعد البروتين، وخاصًة المصادر الخالية من الدهون، في الشعور بالامتلاء والشعور بالشبع لفترة طويلة، بفضل احتواء البروتين على مادة الكولين الموجودة في اللحوم الخالية من الدهون وبعض المأكولات البحرية والكرنب أيضًا.
وقد أظهرت الأبحاث أن الكولين يمكن أن يساعد في حرق الدهون في الجسم، ويمكن أن يساعد البروتين أيضًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل الشهية، لفقدان الوزن في منطقة البطن.


4- الدهون الصحية
تمتاز الدهون الصحية باحتوائها على دهون أحادية غير مشبعة، وهي نوع من الدهون الصحية التي تساهم في إنقاص الوزن وتقليل الالتهابات، وفي نفس الوقت تناول الدهون الصحية يساعد على الشبع لفترة أطول.
ومن أبرز مصادر الدهون الصحية الأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات بأنواعها المختلفة.


5- تمرين شد عضلات البطن
يسهم تمرين شد عضلات البطن البسيط مع الشهيق والزفير في الحصول على بطن مسطح، ويمكن ممارسة هذا التمرين لمدة 10 ثوانٍ أثناء الزفير، مع تكرار التمرين 10 عدات على الأقل 3 مرات كل يوم، وهذا يهيأ وضعية جيدة ويوقظ عضلات البطن ويجعل من السهل الحفاظ على عضلات البطن من الانضغاط، ما يمنعها من أن تبدو منتفخة.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6493df744c59b7558e119384

كشف أسباب ازدياد ضربات القلب في الصباح

659

إدارة الدواء الأمريكية تجيز عقارين للسكري لدى الأطفال

tbl_articles_article_21019_284152af2bd-1884-443d-ab63-dde998b3ceb5

عند التعرض للشمس .. متى تشير الدوخة لمشكلة خطيرة؟

ما_فوائد_المانجو

ماذا تعرفون عن فوائد المانغو الصحية؟

main-qimg-4a6fb6b27f2d1c3c9776f5671f0fdf2d-lq

دراسة : اثر صحي كبير للحد من استخدام مواقع التواصل نصف ساعة يومياً

2015_8_13_12_1_29_432

منها عبوات المياه .. 4 أشياء لا تتركها بمركبتك في الصيف