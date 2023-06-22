قبل العيد .. 5 طرق سريعة وصحية لشد البطن

الوكيل الإخباري- يتبقى على عيد الأضحى المبارك أقل من أسبوع، ومع بدء الاحتفالات، يرغب بعض الأشخاص في شد عضلات البطن، لذا، يوصي خبراء التغذية باتباع مجموعة من العادات الصحية التي تساعد خلال أسبوع واحد فقط على تحقيق ذلك الهدف



نستعرض في السطور التالية، مجموعة من العادات الغذائية لشد عضلات البطن بطريقة صحية، وفقًا لموقع التغذية الصحي "Eat this".



عادات لشد عضلات البطن بطريقة صحية

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1- الخضراوات الورقية

يساعد تناول الخضروات الورقية على هضم الأطعمة، عن طريق تنشيط تدفق إنزيمات الجهاز الهضمي، ما يجعلها محاربة ممتازة لعسر الهضم والانتفاخ وانتفاخ المعدة، بالتالي تحقيق هدف الحصول على بطن مسطح، فضلًا عن تحسين التمثيل الغذائي والمساهمة في كبح الشهية.



2- الفواكه والخضراوات

يزيد تناول الخضراوات والفواكه الملونة، من فرص إنقاص الوزن، نتيجة لأن تلك الخضروات والفواكه تحتوي على مواد تتضمن البيتا كاروتين التي تحمي من السمنة، إضافًة إلى مركبات الفلافونيد التي أظهرت الأبحاث أنها قد تساهم في إنقاص الوزن، فضلًا عن حرق دهون البطن.



ومن أبرز تلك النباتات البرتقال والجريب فروت والجزر والتفاح الأحمر والفراولة والتوت العليق.



3- البروتين

يساعد البروتين، وخاصًة المصادر الخالية من الدهون، في الشعور بالامتلاء والشعور بالشبع لفترة طويلة، بفضل احتواء البروتين على مادة الكولين الموجودة في اللحوم الخالية من الدهون وبعض المأكولات البحرية والكرنب أيضًا.

وقد أظهرت الأبحاث أن الكولين يمكن أن يساعد في حرق الدهون في الجسم، ويمكن أن يساعد البروتين أيضًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل الشهية، لفقدان الوزن في منطقة البطن.



4- الدهون الصحية

تمتاز الدهون الصحية باحتوائها على دهون أحادية غير مشبعة، وهي نوع من الدهون الصحية التي تساهم في إنقاص الوزن وتقليل الالتهابات، وفي نفس الوقت تناول الدهون الصحية يساعد على الشبع لفترة أطول.

ومن أبرز مصادر الدهون الصحية الأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات بأنواعها المختلفة.



5- تمرين شد عضلات البطن

يسهم تمرين شد عضلات البطن البسيط مع الشهيق والزفير في الحصول على بطن مسطح، ويمكن ممارسة هذا التمرين لمدة 10 ثوانٍ أثناء الزفير، مع تكرار التمرين 10 عدات على الأقل 3 مرات كل يوم، وهذا يهيأ وضعية جيدة ويوقظ عضلات البطن ويجعل من السهل الحفاظ على عضلات البطن من الانضغاط، ما يمنعها من أن تبدو منتفخة.



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