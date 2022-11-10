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الخميس، 10-11-2022 04:44 م

كثرة الإنجاب تقلل خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم

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الوكيل الإخباري-كشفت أبحاث أجريت في جامعة كوينزلاند باستخدام علم الوراثة أن إنجاب المزيد من الأطفال يقلل من خطر إصابة المرأة بسرطان بطانة الرحم.

وأظهرت الدراسة أن إنجاب 3 أطفال يقلل خطر إصابة المرأة بسرطان الرحم بنسبة 50% مقارنة بعدم الإنجاب.


وقالت الدكتورة شانون دورسو، الباحثة المشاركة في الدراسة: «وجدنا أنه كلما زاد الوقت الذي تقضيه المرأة في الحمل أو تناول حبوب منع الحمل، ارتبط ذلك بانخفاض خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم».

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية (بي إم سي ميديسن)، وقالت: «بينما أظهرت دراسات سابقة أن الحمل المتعدد، وكذلك استخدام حبوب منع الحمل، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم، فهذه هي الدراسة الأولى التي تستخدم علم الوراثة لدراسة عوامل الخطر المتعددة في وقت واحد».

وقالت الدكتورة هيلين موين الباحثة المشاركة: «هناك عدة تفسيرات لماذا يقلل الحمل من خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم. قد تكون الزيادة في هرمون البروجسترون في المراحل الأخيرة من الحمل هي سبب الوقاية، أو ربما لأن الجسم يحتمل أن يزيل خلايا بطانة الرحم السابقة للسرطان من الرحم أثناء الولادة».

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عكاظ

 




 

 


 

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