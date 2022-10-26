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الأربعاء، 26-10-2022 12:01 م

ما أثر العاب الفيديو على صحة الأطفال ؟

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الوكيل الإخباري-كشف طبيب مصري عن الأثر السلبي الذي تحدثه ألعاب الفيديو في صحة القلب لدى الأطفال.

وأوضح الدكتور محمد صلاح شبيب، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أن ألعاب الفيديو تحتوي على عنف شديد بواقعية شديدة، مشيراً إلى أن ذلك يجعل الطفل يشعر كأنه في مسابقة حقيقية.

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وقال شبيب، خلال مداخلة هاتفية اليوم مع برنامج «راجل و2 ستات» الذي تقدمه الإعلامية شيريهان أبو الحسن والفنانة هيدي كرم على شاشة قناة «أون»، إن ذلك يزيد شعور الضغط والتوتر في جسد الأطفال، مؤكداً أنه يسرع ضربات القلب ويضع الطفل في ضغط الوضع الواقعي وليس الافتراضي.


وأضاف: «الضغط العنيف الناتج عن ألعاب الفيديو لدى الأطفال يزيد ضربات القلب الأذينية والبُطينية التي تمثل خطورة أكبر، والتي يمكن بسببها حدوث بعض الإغماءات».


ولفت إلى أن التأثير الأكبر يظهر لدى الأطفال الذين يعانون بالفعل مشكلات في القلب، موضحاً أن هذا يحدث في أحيان كثيرة.


وتابع: «بعض ألعاب الفيديو تحتوي على نوع من أنواع الدموية والعنف».
وأكد ضرورة تحديد أوقات معينة للأطفال لمشاهدة التلفزيون أو التعامل مع الألعاب الإلكترونية.


وأشار إلى أن كل مرحلة عمرية لها ألعاب معينة تناسبها، كما أن هناك ألعاباً لا تناسب معايير المجتمع.


وشدد على أهمية إجراء فحوص على القلب لكل الأطفال لمعرفة المشكلات الصحية.

 

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