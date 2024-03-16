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السبت، 16-03-2024 09:54 ص

كسر الصيام على عصير البرتقال– مفيد أم مضر؟

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الوكيل الإخباري - الإفطار على كوب من العصير يعتبر من العادات الأساسية لدى البعض عند كسر صيامهم، ويحبذ البعض أن يتناولون العصير وهو مثلج، اعتقادا منهم أن هذا أسلم حل لترطيب الجسم بعد صيام طال لقرابة 15 ساعة.

هل يمكن الإفطار على عصائر حمضية؟
قال الدكتور كريم جمال أخصائي التغذية العلاجية، إنه لا يفضل تناول أي مشروب من المشروبات الحمضية على الإفطار نهائيا وهي "البرتقال – الجريب فروت – الليمون – اليوسفي"، وكذلك المشروبات التي تحتوي على كافيين، مثل الشاي والقهوة.

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وأكد أخصائي التغذية العلاجية، أن العصائر المذكورة سلفا، تناولها يتسبب في الإصابة بارتداد حمض المعدة، وكذلك الشعور بالالتهابات في جدار المعدة وعدم الراحة.


أفضل فطار للصائم
وأوضح أن أفضل إفطار لكسر الصيام، هو تناول التمر أي البلح، مع كوب من الماء، أو كوب من اللبن الرائب، لحماية المعدة من أي أضرار، أو الإفطار على طبق صغير من الشوربة الدافئة، ثم تناول الخضروات والسلطات الغنية بالألياف الغذائية التي تعزز من صحة وقدرات المعدة والجهاز الهضمي.


وحذر من تناول العصائر المثلجة بعد الصيام، لأنها تساهم في الشعور بالتقلصات الشديدة، لأن المعدة تكون فارغة لعدد كبير من الساعات.

 

الكونسلتو 

 

 




 

 


 

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