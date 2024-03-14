كيف تتجنب الخمول بعد الافطار في رمضان

الوكيل الإخباري - ما سبب الخمول الذي يشعر به الكثير بعد الإفطار مباشرة؟ وطرق التغلب عليه؟



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يجيب الدكتور أيوب الجوالدة المستشار الإقليمي للتغذية بمنظمة الصحة العالمية على التساؤلات السابقة .



وقال الجوالدة إن الخمول الذي يشعر به الكثير عقب الإفطار يرجع إلى الصيام لأكثر من 15 ساعة متواصلة ثم الإفطار مرة واحدة بتناول كميات كبيرة من الطعام مما يؤدي الى هذه الحالة من الخمول.



وأضاف: لذلك يجب ادارة عملية الافطار بالبدء بتناول التمر وطبق شوربة ثم يتم وقف الاكل والصلاة وبعدها يتم تناول الوجبة الرئيسية ويكون الفرق بينهما 20 دقيقة وهي المدة التي يحتاجها الجسم للشعور بالشبع ومن ثم يجب الأكل بتأني وبكميات معقولة حتى لا يحدث الخمول والكسل.



وأوضح أن الأكل مباشرة بعد الأذان مع الجوع بشراهة وبكميات كبيرة لا يؤدي الى الشعور بالشبع وبالتالي لا يستفيد الجسم من الأكل، ويؤدي الى الخمول ولا يخفض ذلك الوزن طوال رمضان وتكون نتائجه عكسية ويتسبب في الإصابة بالأمراض المزمنة بدلا من الحماية منها ومن ثم لا يجب تناول وجبة الإفطار مرة واحدة.

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