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الإثنين، 27-11-2023 01:06 م

كشف أسباب حدوث الفتق الشوكي

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الوكيل الإخباري - وفقا للدكتور نيقولاي مافريتشيف أخصائي إعادة التأهيل، السبب الرئيسي للفتق الشوكي هو التوتر الزائد للأعضاء الداخلية في منطقة أسفل الظهر.

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ويقول الأخصائي في حديث لـ Gazeta.Ru: "الفتق هو خروج جزء من الأعضاء الداخلية خارج حدود التجويف الذي تشغله عادة. وبما أن العضلات ترتبط بالفقرات، لذلك يؤدي الضغط عليها إلى اقتراب الفقرات من بعضها البعض، ما يلحق الضرر بالقرص الفقري، الذي "تحت الضغط" يسبب فتقا ونتوءات ومشكلات أخرى بسبب تشوه هيئة الجسم. ومن بين أعراض الفتق الألم المميز الذي يمكن أن يكون مزعجا أو خفيفا".


ويمكن وفقا له أن يكون سبب الضغط عوامل متعددة ومختلفة، بما فيها اضطراب عمل الأعضاء الداخلية. فمثلا عندما لا تنفذ الكلى والجهاز الهضمي والأعضاء الداخلية الأخرى وظائفها، تتوتر عضلات المنطقة القطنية. فمثلا يؤدي وجود الرمل في الكلى إلى اضطراب إمدادات الدم وصعوبة التبول ويظهر الفتق.

 

كما أن رفع حمل ثقيل أو صدمة جسدية يؤدي إلى ضعف العضلات وبالتالي ظهور الفتق.

 

وعندما لا يكون جسم المرأة مستعدا تماما للحمل، فقد يتسبب ذلك في ظهور الفتق. لأن الجنين يضغط على الأعضاء الداخلية وتصبح العضلات مرهقة. لذلك يجب تدريب عضلات الجهاز العضلي الهيكلي مسبقا حتى تتمكن من التعامل مع المهمة وزيادة وزن الجسم لكي لا يحدث الفتق.


ووفقا له، يمكن للشخص تشخيص الفتق بنفسه اعتمادا على عدة علامات: ألم حاد عند الوقوف؛ انتقال الألم إلى الأطراف على شكل خدر، ووخز شديد في الأطراف.

 

روسيا اليوم 

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