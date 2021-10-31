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الأحد، 31-10-2021 01:12 م

كشف استخدامات إضافية فعالة للعسل لا يعرفها الكثيرون

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الوكيل الاخباري - يتكون الجهاز المناعي من مجموعة من الخلايا والأعضاء التي تعمل على حماية الجسم، بينما يحصل الإنسان على مناعته من خلال النظام الغذائي الصحي.

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تتعد فوائد العسل بالإضافة لطعمه اللذيذ، فقد كشف مؤخرا أنه مضاد فعال ضد البكتريا والأكسدة، فيمكن استخدام العسل لأغراض أخرى بحسب ما نقله موقع "دويتشه فيله" الألماني.

آلام الحلق
إذا كنت تعاني من التهاب الحلق وسبب لك آلاما فبإمكانك أن تضع مقدار ملعقة من العسل في مشروبك الساخن، فهي "يمكنها أن تصنع المعجزات".

 

أما إذا كنت مصابا بنزلة برد، فمن المفيد أيضا تناول ملعقة من العسل قبل الذهاب إلى الفراش لتخفيف أعراض السعال الجاف، والذي عادة ما يكون أسوأ في الليل.


تهيج المعدة
يعاني الكثيرون من تهيج المعدة بسبب الأطعمة وأساليب الحياة فيظهر هذا التهيج في عدة أشكال منها الغثيان وآلام في البطن.

 

وفي حالة الغثيان وآلام البطن يساعد العسل على تهدئة المعدة.

 

ومن الأفضل تناول مشروب ساخن مهدئ للمعدة مثل النعناع والبابونج والشمرا ووضع ملعقة من العسل في هذا المشروب، لكن على ألا تتناول المشروب ساخنًا جدًا لأن هذا يؤدي إلى زيادة تهيج المعدة.


تنظيف البشرة
يمكن للعسل أن يخفف وبسرعة من البثور والعيوب والإصابات الصغيرة للبشرة على سبيل المثال في شكل قناع للوجه يعزز حاجز الحماية الطبيعي للبشرة ويمنع الالتهابات.

 

ويمكنك أن تعدي بنفسك ما يسمى "ماسك وجه" (قناع) العسل. ويوضح موقع "فرويندين" الألماني طريقة عمل هذا القناع لتنظيف البشرة بالشكل التالي:


خذي مقدار ملعقتي طعام من العسل وسخنيه تسخينا خفيفا ثم اخلطيه بمقدار ملعقتين من الزبادي وملعقتين من زيت الزيتون. ثم ضعي الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة، ومن ثم اغسليه تماما بالماء الفاتر.


صحة الأمعاء
يقول موقع "إم إس إن" إن هناك فائدة أخرى للعسل، فهو يعتبر من المواد العضوية التي تغذي البكتيريا النافعة التي تعيش في أمعائنا وتعزز عملية الهضم وصحة الأمعاء.


يقوي المناعة
على مدار العامين الماضيين أو منذ وقت تفشي فيروس كورونا، أصبحت المناعة موضوعا مهما للحديث عنه وبدأ الناس بالفعل في التفكير في طرق لتقوية مناعتهم الآن أكثر من أي وقت مضى.


العسل غني بمضادات الأكسدة وخصائص مقاومة البكتيريا، يساعد العسل على محاربة أي نوع من أنواع العدوى التي تسببها البكتيريا أو الفطريات أو الفيروسات.


المساعدة في النوم الطبيعي
بالنسبة لجميع الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في النوم ويحتاجون إلى تغيير عدة أوضاع قبل أن يناموا بالفعل، يمكن أن يكون العسل بالتأكيد أفضل صديق لهم.


العسل عنصر سحري يساعد عقلك على إفراز هرمون يسمى "الميلاتونين"، وهو الهرمون المسؤول عن استعادة نوم الجسم بشكل طبيعي.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

 

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