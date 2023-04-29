كيفية التخلص من الكرش السفلي

الوكيل الإخباري- حذر الطبيب احسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، من الدهون المتراكمة أسفل سرة البطن، لأنها تزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة.

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وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن دهون البطن السفلية قد تهدد مرضى السمنة المفرطة بالإصابة بالسكري ومرض الشريان التاجي وتصلب الشرايين.



ومع ذلك، أشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى سهولة التخلص من الكرش السفلي بفعالية كبيرة، بشرط أن يتبع مريض السمنة المفرطة مجموعة من الإرشادات.



وأوضح أن الكرش السفلي يمكن التغلب عليه عن طريق تقليل السعرات الحرارية اليومية بما يتناسب مع وزن المريض وطوله وعمره ومعدل نشاطه البدني، لتحفيز الجسم على حرق الدهون المتراكمة به، مع ضرورة الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والسكريات والانتظام في ممارسة الرياضة يوميًا.



الكونسلتو الطبي

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