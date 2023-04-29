السبت 29-04-2023
الوكيل الاخباري

يوم طبي مجاني في لواء بصيرا غدا الأحد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

مدير الأمن العام يكرّم عدداً من الضباط المتقاعدين

ولي العهد : هكذا تعرفت على الآنسة رجوة

الدفاع الروسية تعلن تدمير 14 مسيرة وإسقاط مروحية وتصفية أكثر من 825 جنديا أوكرانيا

تنشيط السياحة: الأردن يزخر بالمعالم المتنوعة

العراق يجلي 234 مواطنا من السودان

إفلاس متوقع لثالث بنك في أميركا

هل يجب بيع الأرض لتوفير نفقات الحج؟.. الإفتاء تجيب

الأمم المتحدة: فرار 50 ألف لاجئ بعيدا عن أماكن القتال في السودان

السبت، 29-04-2023 02:56 م

كيفية التخلص من الكرش السفلي

2021_7_1_20_12_16_392


الوكيل الإخباري- حذر الطبيب احسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، من الدهون المتراكمة أسفل سرة البطن، لأنها تزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة.

اضافة اعلان


وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن دهون البطن السفلية قد تهدد مرضى السمنة المفرطة بالإصابة بالسكري ومرض الشريان التاجي وتصلب الشرايين.

ومع ذلك، أشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى سهولة التخلص من الكرش السفلي بفعالية كبيرة، بشرط أن يتبع مريض السمنة المفرطة مجموعة من الإرشادات.


وأوضح أن الكرش السفلي يمكن التغلب عليه عن طريق تقليل السعرات الحرارية اليومية بما يتناسب مع وزن المريض وطوله وعمره ومعدل نشاطه البدني، لتحفيز الجسم على حرق الدهون المتراكمة به، مع ضرورة الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والسكريات والانتظام في ممارسة الرياضة يوميًا.


الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Papierosa_1_ubt_0069

6 أعراض تكشف عن اصابتك باللسان المشعر جراء التدخين

tbl_articles_article_27478_35487417a4c-3f5e-48ff-bdf7-0316b1bd3bab

أعراض التهاب أعصاب الرقبة

2023_4_24_22_1_37_180

طبيب يكشف عن الفئة الأكثر عرضة للاصابة بفقر الدم

2020_7_18_16_1_2_853

متى يشير ألم الظهر لمرض خطير ؟

232

عصير شائع يخفض الضغط خلال 3 ساعات

304

عصير شائع يخفض الضغط خلال 3 ساعات

أخبار متعلقة
64467d1c4c59b758446cbd34

خمس عادات يومية يمكن أن تجعلنا نشعر بالمرض

ه

يهدد بأمراض خطيرة.. احذر ارتفاع اليوريك أسيد

2023_4_19_13_54_37_656

5 جبات خفيفة صحية يمكنك تناولها في العيد

5156501-1158300904

5 توابل تفتت الدهون نهائيًا

tbl_articles_article_19411_73461401d33-d74b-4ab1-8f76-3c1c3e4427dd

5 أعراض في الوجه تشير إلى الإصابة بالسكري

542

الطقس الحار يشكل خطراً على كبار السن