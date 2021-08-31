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الثلاثاء، 31-08-2021 04:26 م

كيفية الوقاية من التهاب العين من العدسات

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الوكيل الإخباري - العدسات اللاصقة تعتبر بديلا مناسبا ومريحا للنظارات لكثير من الناس، وخاصة السيدات والبنات، إذ لا يحب الكثير منهن شكله بالنظارات، لكن لسوء الحظ، ليس هناك شيئا كاملا، فعلى عكس النظارات هناك بعض التحديات التي تواجهك عند استخدام العدسات اللاصقة، أولها أنه لا يمكنك ارتدائها طوال الوقت، كذلك أثناء استعمالها هناك بعض الممارسات الخاطئة التي قد تسبب التهاب العين، لذا يجب عليك تنظيفها والاعتناء بها بشكل صحيح.

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عادة ما يكون الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التالية:

 

1 - التهاب القرنية: وهي عدوى تحدث في الغطاء الخارجي الصافي للعين (القرنية)، يمكن أن تنتج هذه العدوى نتيجة: الفيروسات والبكتيريا والفطريات.

2 -التهاب الملتحمة: تنتج هذه الالتهابات من بكتيريا أو فيروس في الغشاء الرقيق الذي يغطي الجزء الأبيض من عينك وداخل جفونك.

 

كيفية الوقاية من التهاب العين من العدسات؟
1 - لا تعيدي استخدام محلول التنظيف، استخدمي محلولًا جديدًا كل يوم.

2 - حافظي على حافظة العدسة نظيفة ومعقمة، واستبدليها كل شهرين.

3 - اغسلي يديك كثيرًا، خاصة قبل التعامل مع العدسات اللاصقة.

4 - أخرجي العدسات - حتى العدسات التي تستخدم لفترات طويلة - قبل الذهاب إلى النوم.

5 - لا ترتدي العدسات اللاصقة أثناءالدش أو استخدام حوض الاستحمام الساخن، وأخلعيهم قبل السباحة.

6 - اقرئي الملصقات واتبعي الإرشادات الموجودة على العدسات ومحلول التنظيف اللاصق.

7 - لا تنامي وأنت ترتدين العدسات اللاصقة.

المصدر - سوبر ماما 

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