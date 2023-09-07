كيف تؤثر أمراض القلب على العين؟

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

تشكل أمراض القلب والأوعية الدموية خطرًا كبيرًَا على صحة العين، حيث تعرضها للإصابة بمشكلات في غاية الخطورة، قد تصل مضاعفاتها إلى حد فقدان النظر.مشكلات تسببها أمراض القلب للعين1- الكمنة العابرةهي مشكلة تؤدي إلى حدوث فقدان مؤقت للرؤية في إحدى العينين أو كليتهما، قد يكون كاملًا أو جزئيًا، يستمر لمدة تتراوح من ثوانٍ إلى 30 دقيقة أو لفترة أطول من ذلك.وعادةً ما تحدث الكمنة العابرة بسبب الأمراض التالية:- انخفاض ضغط الدم.- ارتفاع ضغط الدم.- انسداد الشرايين السباتية الداخلية.- انسداد الشرايين الفقارية القاعدية.- السكتة الدماغية.- ارتفاع الكوليسترول بالدم.2- السكتة الدماغية في الفص القذاليإذا حدثت السكتة الدماغية في الجزء المسؤول عن معالجة الرؤية في المخ، هو الفص القذالي، قد يعاني المريض من مشكلات في الرؤية، تختلف حدتها حسب حجم الضرر.3- انسداد الشريان الشبكيقد يعيق ارتفاع الكوليسترول تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى شبكية العين، إذا ترسب جزء منها في الشريان المسؤول عن تغذيها، مما يسبب فقدان مفاجئ في الرؤية.4- انسداد الوريد الشبكيمرض شائع عند الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، ينتج عن وجود جلطة دموية في في الوريد الشبكي، مما يؤدي إلى الرؤية الضبابية وفقدان النظر المفاجئ أو التدريجي.5- اعتلال العصب البصريقد يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة باعتلال العصب البصري، إذا توقف تدفق الدم المؤكسد إليه، مما يؤدي إلى فقدان النظر، نتيجة لتلف الألياف العصبية.6- اعتلال الشبكيةفقدان النظر الناتج عن ارتفاع ضغط الدم قد يشير إلى الإصابة بمرض آخر غير تلف العصب البصري، وهو اعتلال الشبكية، خاصةً إذا كان مصحوبًا بنزيف في العين أو يعاني المريض أيضًا من داء السكري.7- الجلوكومافي دراسة منشورة بمجلة طب العيون عام 2021، وجد الباحثون أن أمراض القلب، تحديدًا ارتفاع ضغط الدم، من عوامل خطر الإصابة بالجلوكوما.8- إعتام عدسة العينتوصلت دراسة سابقة إلى وجود علاقة بين أمراض القلب وزيادة خطر الإصابة بالمياه البيضاء، وهي مرض لا يمكن علاجه إلا بإجراء عملية جراحية، يقوم فيها الطبيب إزالة العدسة المصابة وزراعة واحدة أخرى.9- الضمور البقعيكشفت دراسة أجراها مركز سنغافورة الوطني للعيون أن الأشخاص المصابين بأمراض القلب، مثل تصلب الشرايين الناتج عن ارتفاع الكوليسترول بالدم، أكثر عرضة للإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.وتوصلت دراسة نشرتها جمعية القلب الأمريكية عام 2021 لنتائج مماثلة، حيث أظهرت أن خطر الإصابة بالضمور البقعي يزداد عند مرضى قصور عضلة القلب.10- Xanthelasmaيتسبب ارتفاع الكوليسترول عندما يترسب تحت الجلد في ظهور نتوءات حول العينين وبالقرب من الأنف، يميل لونها إلى الأصفر، لكنها لا تؤثر على الرؤية.11- قوس الشيخوخةعادةً ما تظهر حلقة رمادية أو زرقاء حول حافة قرنية العين مع تقدم العمر، لكنها تحدث أيضًا عند ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.