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الأحد، 27-08-2023 12:11 م

كيف تتعامل مع آلام فقرات الظهر؟

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الوكيل الإخباري - أوضح الطبيب مونثر ساباريني أن الانزلاق الفقري يعتبر من الآلام الشائعة في منطقة الظهر، والتي تحدث بسبب التهابات الفقرات والتآكل المرتبط بالعمر.

وأوضح جراح الأعصاب الألماني أن البداية تكون مع زيادة مرونة العمود الفقري أكثر من اللازم، وانحراف بعض الفقرات، فيما يعرف بانزلاق الفقار.

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وينتج عن ذلك تحرك الفقرات بشكل غير متناغم ضد بعضها البعض، مما يزيد الحمل على كل من الأقراص الفقرية والمفاصل الفقرية المحيطة، ويمكن أن يحدث هذا التحرك في منطقة الفقرات القطنية أو فقرات العنق.
ومن أبرز العلامات التي تدل على الإصابة بانزلاق الفقار الشعور بالألم في الظهر بعد الاستيقاظ في الصباح، وكذلك بعد الجلوس لفترات طويلة على المكتب أو في السيارة، كما يشعر المصاب وكأن رقبته غير قادرة على حمل رأسه.
وقد ينشأ ضغط على الألياف العصبية أيضاً، وهو ما يؤدي إلى انتقال الشعور بالألم إلى مناطق أخرى كالقدم والفخذ، ومن ضمن العلامات المرضية الأخرى الشعور بالوخز والخدر في الساقين.
ومع ظهور مثل هذه الأعراض يلزم استشارة الطبيب على الفور، وفي بعض الحالات يمكن الاكتفاء بالعلاج الطبيعي، أو اللجوء للتدخل الجراحي، في حال تضرر الفقرات أو الأعصاب.

 

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