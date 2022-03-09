كيف تتعامل مع فرط تعرق القدم؟

الوكيل الإخباري - التعرق ظاهرة فيزيولوجية طبيعية وظيفتها الأساسية تنظيم حرارة الجسم. هناك أماكن في الجسم تكون مسرحا للتعرق أكثر من غيرها، مثل الإبطين، والكفين، والقدمين، ويرجع السبب إلى غنى تلك المناطق بالغدد التي تفرز مادة العرق.





اضافة اعلان

لسبب أو لآخر، قد يحدث فرط التعرق في القدم، ويطلق على هذه الحالة اسم القدم المتعرقة. من الشائع حدوث القدم المتعرقة، التي تعتبر مشكلة يعاني منها ما يقارب 5 في المئة من الناس حول العالم.

متى يقال إن القدم متعرقة، أي مصابة بفرط التعرق؟

أمر طبيعي أن تتعرق القدم، وتتناسب كمية العرق المطروحة مع درجة حرارة المكان، والجهود المبذولة، والضغوط النفسية ووجود محفزات أخرى.



في القدم المتعرقة، تطرح الغدد العرقية الكثير من العرق، وتستمر في طرحه لفترة طويلة حتى لو ذهبت الظروف المؤدية أو المحفزة له، وهنا يكمن لب المشكلة يمكن التعرف إلى القدم المتعرقة إذا توفرت الخصائص التالية:



1- تعرق القدم الشديد في الطقس الحار أو خلال الرياضة.

2- تبلل الأحذية والجوارب.

3- ذبول وتقشر جلد القدم.

4- انبعاث الرائحة الكريهة من القدم.

اسباب القدم المتعرقة



لا يزال تحديد أسباب نوبات التعرق الشديدة في القدم لغزا يحير الأطباء والعلماء. العامل الوراثي قد يكون له دور. تظهر مشكلة القدم المتعرقة عادة في فترة الطفولة والمراهقة، ولكن يمكن مشاهدتها في أي مرحلة عمرية إلا أنها تقل عند كبار السن لأن قنوات الغدد العرقية تتضيق وتصبح أقل حجما.



هناك أسباب ثانوية قد تكون وراء القدم المتعرقة مثل بعض أمراض الغدد الصماء، وبعض المتلازمات الوراثية، وانخفاض مستوى السكر في الدم، ومرض باركنسون وغيرها، وفي هذه الأحوال، فإن التحدث مع الطبيب يعد الحل الأمثل لتشخيص تلك الأسباب الكامنة غير المشخصة، إذ كما يقول المثل أهل مكة أدرى بشعابها.



بشكل عام، يمكن القول إن القدم المتعرقة تكون عادة مجهولة الحسب والنسب، أي لا يوجد سبب محدد يمكن الوصول إليه، وهي غالبا ما تتلازم مع وجود اليد المتعرقة.

صحتك

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة









