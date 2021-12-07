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الثلاثاء، 07-12-2021 03:29 م

كيف تعبر البشرة عن سوء التغذية؟

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الوكيل الإخباري - أفاد مجلة "فرويندين" الألمانية أن النظام الغذائي السيء قد يضر بالبشرة بشكل كبير، كما أن التناول المفرط لبعض الأطعمة كالحليب والغلوتين والسكر تظهر آثاره بشكل واضح على البشرة.

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وفي البداية، يشير خبراء المجلة الألمانية إلى أهمية النظام الغذائي للبشرة، لكن السكر والغلوتين والحليب تعتبر من المواد، التي تتسبب في حدوث سلسلة من الاستجابات في الجسم، فضلاً عن إضعاف ما يعرف بالنبيتات الجرثومية المعوية.

ويترتب على ذلك عدم امتصاص الجسم للعناصر الغذائية بشكل جيد، بالإضافة إلى الإصابة بالالتهابات، والذي يمكن التعرف عليه من شكل البثور والبقع وسرعة ظهور أعراض الشيخوخة، كما يترتب على نقص البروتين والفيتامينات ظهور علامات الضعف على البشرة وجفافها وتدهور مرونتها وعدم تجدد خلاياها مرة أخرى، فضلاً عن أن النظام الغذائي السيء يزيد من مشاكل البشرة الناتجة عن الجينات الوراثية.

 

ونصحت المجلة الألمانية بالابتعاد عن المواد، التي تضر بالبشرة مثل السكر والحليب أو الغلوتين لمدة شهر مع النوم لفترات كافية وتناول كمية كافية من السوائل.

 

المصدر - الديار

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